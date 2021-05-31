Экспорт российской сельхозпродукции достиг рекордного объема в 2020 году

Москва, 31 мая. Поставки сельскохозяйственной продукции из РФ за рубеж превысили импорт, достигнув рекорда за всю историю России и СССР. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Как бы ситуация с коронавирусом не развивалась в дальнейшем, спрос на продовольствие в мире будет увеличиваться, отметил министр. И такая тенденция, по его словам, уже наблюдается в поведении глобальных импортеров, в том числе КНР.

Ни одна страна в мире не сможет сравниться с Россией по потенциалу в области сельского хозяйства, уверен Патрушев. Экспортная выручка по итогам кризисного 2020 года составила 30,5 млрд долларов, добавил он.

«Такого не было ни в истории России, ни в СССР», — передают «Известия» слова Патрушева.

Новый метод расчета пошлин на зарубежные поставки зерновых начнет применяться со 2 июня 2021 года. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.