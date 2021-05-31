Орлова, Калашникова и Борисова вслед за Прокловой рассказали о домогательствах

Москва, 31 мая. Несколько звезд шоу-бизнеса вслед за Еленой Прокловой рассказали о домогательствах, с которыми столкнулись в начале карьеры. Среди них оказались Марина Орлова и Дана Борисова.

Орлова рассказала, что к ней грязно приставал режиссер, когда ей было всего 16 лет. По словам актрисы, когда она пришла на кастинг, кинодеятель потребовал показать ему тело.

«После того как он попросил меня снять и белье, мне стало очень страшно. Он стал говорить мне о том, что я не первая и не последняя, называл имена актрис, которые стали известными после общения с ним. Говорил, что он честный человек и после секса не бросает актрис и обязательно дает им роли», — сказала Орлова в программе «Прямой эфир».

Анна Калашникова тоже столкнулась с харрасментом: девушку пригласили на кинопробы, но вместо этого до нее домогались. Как вспомнила звезда, началось все с того, что им с подругой предложили «показать грудь, поцеловать друг друга». По ее словам, эта прелюдия должна была завести режиссера «по-мужски». Но Калашникова отказалась играть в такую «игру».

Борисова призналась, что боялась потерять работу, поэтому вынуждена была соглашаться на близость. На протяжении трех лет звезда терпела домогательства. Она забеременела и сделала аборт.

Проклова в эфире одной из программ рассказала о домогательствах, которым была подвержена, будучи подростком. Некоторые предположили, что речь идет о покойном актере и режиссере Олеге Табакове, хотя артистка не назвала имя «ухажера».