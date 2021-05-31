ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова

Санкт-Петербург, 31 мая. Стало известно, кто именно задержал оппозиционера Андрея Пивоварова в Пулково. По данным источника ФАН, скандальный горе-политик отправился в Варшаву бортом авиакомпании Lot Polish Airlines. В 19:34 сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали мужчину и оставили в аэропорту. Борт же благополучно отправился по маршруту в 19:55.

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Ранее Андрей Пивоваров сообщил, что все члены НКО «Открытая Россия»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) были исключены из структуры.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ