Депутат Госдумы назвал неприятным решением возможное отключение России от SWIFT

Москва, 31 мая. Отключение Российской Федерации от платежной системы SWIFT, если оно будет реализовано, станет неприятным решением, заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

По словам председателя комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку, вряд ли такая ситуация произойдет, так как отключение российской стороны от SWIFT будет неприятным как для отечественных организаций, так и для иностранных партнеров.

«Потому что они могут не получать вовремя средства; могут рваться цепочки — если деньги вовремя не поступили, или если вовремя не поступила необходимая информация о платеже, контрагент не сможет перевести их дальше», — подчеркнул Аксаков.

Помимо этого, депутат добавил, что возможное отключение РФ от SWIFT нанесет серьезный экономический урон и самой международной платежной системе, так как Россия является четвертым государством по объему транзакций, которые через нее осуществляются.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что внутренний фондовый рынок может столкнуться со значительными трудностями, в случае отключения РФ от SWIFT. Она подчеркнула, что если инициатива будет реализована, то предпринятые меры повлияют на репутацию российской экономики и приведут к снижению курса национальной валюты.