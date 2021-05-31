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31 мая 21:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
Все новости

Депутат Госдумы назвал неприятным решением возможное отключение России от SWIFT

Политика
Депутат Госдумы назвал неприятным решением возможное отключение России от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 31 мая. Отключение Российской Федерации от платежной системы SWIFT, если оно будет реализовано, станет неприятным решением, заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

По словам председателя комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку, вряд ли такая ситуация произойдет, так как отключение российской стороны от SWIFT будет неприятным как для отечественных организаций, так и для иностранных партнеров.

«Потому что они могут не получать вовремя средства; могут рваться цепочки — если деньги вовремя не поступили, или если вовремя не поступила необходимая информация о платеже, контрагент не сможет перевести их дальше», — подчеркнул Аксаков.

Помимо этого, депутат добавил, что возможное отключение РФ от SWIFT нанесет серьезный экономический урон и самой международной платежной системе, так как Россия является четвертым государством по объему транзакций, которые через нее осуществляются.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что внутренний фондовый рынок может столкнуться со значительными трудностями, в случае отключения РФ от SWIFT. Она подчеркнула, что если инициатива будет реализована, то предпринятые меры повлияют на репутацию российской экономики и приведут к снижению курса национальной валюты.

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госдума рф swift аксаков
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