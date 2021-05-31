Рар рассказал о новом козыре Путина после скандала с немецкой разведкой

Москва, 31 мая. Информация о сотрудничестве датской разведки и Агентства национальной безопасности США станет преимуществом президента России Владимира Путина во время переговоров в Женеве.

О внезапной выгоде России от шпионского скандала в ФРГ рассказал авторитетный немецкий политолог Александр Рар. В сложившейся ситуации подобная информация может стать новым козырем Путина в переговорах с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве, поддержал Рара гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», — цитирует эксперт «Взгляд».

Рар также допустил в комментарии СМИ, что сам факт грядущей встречи Путина и Байдена уже мог оказать влияние на утечку информации. Эксперт убежден, что в Европе политики и СМИ уже привыкли, что США следят за всеми и при помощи всех, поэтому шпионский скандал с участием Дании и АНБ вряд-ли кого-то удивит. Но грядущие переговоры создали дополнительное напряжение вокруг новости, которая в обычное время для прессы оказалась бы проходной.

«В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», — подчеркнул Рар.

Ряд европейских политиков уже выступил с осуждением действий Вашингтона и требованием провести независимое расследование. С призывами выступили представители Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

Ранее авторитетный немецкий политолог Александр Рар прокомментировал санкции коллективного Запада против Белоруссии в связи с инцидентом вокруг самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Санкции будут неэффективными против высших минских чиновников, но затронут обычных белорусов и европейцев, уверен эксперт.