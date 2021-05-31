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31 мая 21:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
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Рар рассказал о новом козыре Путина после скандала с немецкой разведкой

Политика
Рар рассказал о новом козыре Путина после скандала с немецкой разведкой
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Москва, 31 мая. Информация о сотрудничестве датской разведки и Агентства национальной безопасности США станет преимуществом президента России Владимира Путина во время переговоров в Женеве.

О внезапной выгоде России от шпионского скандала в ФРГ рассказал авторитетный немецкий политолог Александр Рар. В сложившейся ситуации подобная информация может стать новым козырем Путина в переговорах с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве, поддержал Рара гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», — цитирует эксперт «Взгляд».

Рар также допустил в комментарии СМИ, что сам факт грядущей встречи Путина и Байдена уже мог оказать влияние на утечку информации. Эксперт убежден, что в Европе политики и СМИ уже привыкли, что США следят за всеми и при помощи всех, поэтому шпионский скандал с участием Дании и АНБ вряд-ли кого-то удивит. Но грядущие переговоры создали дополнительное напряжение вокруг новости, которая в обычное время для прессы оказалась бы проходной.

«В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», — подчеркнул Рар.

Ряд европейских политиков уже выступил с осуждением действий Вашингтона и требованием провести независимое расследование. С призывами выступили представители Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

Ранее авторитетный немецкий политолог Александр Рар прокомментировал санкции коллективного Запада против Белоруссии в связи с инцидентом вокруг самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Санкции будут неэффективными против высших минских чиновников, но затронут обычных белорусов и европейцев, уверен эксперт.

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Все новости / Политика / Рар рассказал о новом козыре Путина после скандала с немецкой разведкой
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