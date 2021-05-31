Штрафы для малого бизнеса в России предложили привязать к выручке

Москва, 31 мая. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с докладом президенту РФ под названием «МСП/Постковид. Время для системных изменений».

Ежегодный доклад президенту РФ Владимиру Путину представляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. В этом году он выступил с предложением об установлении взаимосвязи между штрафами для компаний малого и среднего уровня с их выручкой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Чиновник призвал при этом не налагать штрафные санкции на «дебютные» правонарушения, которые были совершены предпринимателями в течение года, — за это предложили ограничиться предупреждением.

Помимо этого, доклад включил такие предложения как запрет на одномоментное привлечение юридического лица и главы предприятия за одно правонарушение, учреждение специального посреднического института для арбитража в спорах бизнеса и государственных органов, а также внедрение ответственности за беспричинную заморозку счетов со стороны ФНС.

Правозащитник ранее предложил установить пошлины на импорт иностранных самогонных аппаратов, которые набирают популярность среди населения России.