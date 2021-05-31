Организаторы ParkSeason Fest объяснили странное поведение Ольги Бузовой на сцене

Волгоград, 31 мая. Организаторы фестиваля ParkSeason Fest раскрыли причины странного поведения певицы Ольги Бузовой на сцене. Менеджеры также опровергли некоторые сведения о выступлении артистки.

Звезда «Дома-2» плохо держала равновесие и говорила неуместные фразы в микрофон из-за сильной жары и слабого здоровья, заявили организаторы. Менеджеры фестиваля напомнили, что телезвезда недавно перенесла серьезную операцию и еще не успела толком оправиться.

«Ольга прилетела после перенесенной операции, и, по ее же признанию, было очень трудно выступать на жаре. Тем не менее артистка провела полностью всю свою программу. Все остальные нюансы выступления вырваны из контекста», — объяснили в пресс-службе ParkSeason Fest.

Менеджеры уточнили, что некоторая информация о выступлении артистки, которая стала распространяться в Сети, не соответствует действительности. В первую очередь речь идет о часовом опоздании и о нецензурной ругани Бузовой.

«Тему раздули волгоградские «желтые» СМИ, которые пытаются поднять рейтинги на скандалах. Мата не было на сцене в течение всего дня. Артисты были четко проинструктированы, что это фестиваль для всей семьи с возрастным цензом 6+», — сообщили организаторы мероприятия в интервью изданию «Газета.Ru».

На опубликованных в Сети видео видно, как поющую ведущую держат на руках артисты подтанцовки и пытаются унести ее за кулисы. Певица со сцены выкрикивала странные заявления и показывала неприличные жесты, сообщает сайт 360tv.ru.

После странного поведения певицы на концерте политическая партия «Коммунисты России» подала жалобу на Бузову в Минкультуры с просьбой запретить ее выступления.