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новостей
21:40
Общество
Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
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Общество
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Организаторы ParkSeason Fest объяснили странное поведение Ольги Бузовой на сцене

Шоу-бизнес
Организаторы ParkSeason Fest объяснили странное поведение Ольги Бузовой на сцене
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Волгоград, 31 мая. Организаторы фестиваля ParkSeason Fest раскрыли причины странного поведения певицы Ольги Бузовой на сцене. Менеджеры также опровергли некоторые сведения о выступлении артистки.

Звезда «Дома-2» плохо держала равновесие и говорила неуместные фразы в микрофон из-за сильной жары и слабого здоровья, заявили организаторы. Менеджеры фестиваля напомнили, что телезвезда недавно перенесла серьезную операцию и еще не успела толком оправиться.

«Ольга прилетела после перенесенной операции, и, по ее же признанию, было очень трудно выступать на жаре. Тем не менее артистка провела полностью всю свою программу. Все остальные нюансы выступления вырваны из контекста», — объяснили в пресс-службе ParkSeason Fest.

Менеджеры уточнили, что некоторая информация о выступлении артистки, которая стала распространяться в Сети, не соответствует действительности. В первую очередь речь идет о часовом опоздании и о нецензурной ругани Бузовой.

«Тему раздули волгоградские «желтые» СМИ, которые пытаются поднять рейтинги на скандалах. Мата не было на сцене в течение всего дня. Артисты были четко проинструктированы, что это фестиваль для всей семьи с возрастным цензом 6+», — сообщили организаторы мероприятия в интервью изданию «Газета.Ru».

На опубликованных в Сети видео видно, как поющую ведущую держат на руках артисты подтанцовки и пытаются унести ее за кулисы. Певица со сцены выкрикивала странные заявления и показывала неприличные жесты, сообщает сайт 360tv.ru.

После странного поведения певицы на концерте политическая партия «Коммунисты России» подала жалобу на Бузову в Минкультуры с просьбой запретить ее выступления.

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Все новости / Шоу-бизнес / Организаторы ParkSeason Fest объяснили странное поведение Ольги Бузовой на сцене
бузова певица parkseason fest
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