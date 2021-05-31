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31 мая 23:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:07
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
22:00
Африка
Президент ЮАР объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений в республике
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Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»

Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

В России сегодня работает большое количество разных и интересных изданий, несущих своим читателям достоверную и глубокую информацию о жизни страны. Освещение повестки дня не должно ограничиваться федеральными каналами, ведь региональные СМИ зачастую создают не менее качественный и оригинальный контент. Поэтому так важно наладить диалог и совместную работу журналистов по всей России, заявил в ходе пресс-конференции руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Для обсуждения актуальных новостей и будущих проектов к эфиру присоединились представители ряда российских СМИ.

Так, о работе медиа «ТВОЛК городские порталы», который освещает события небольших городов и районов Тамбовской области, рассказала его главный редактор Елена Сертакова. По последним данным, в месяц новостной сайт посещает больше 70 тысяч человек, что обеспечило ему третье место в рейтинге популярных областных СМИ.

«Стараемся держать читателей в курсе всех событий, которые происходят в городе и области в целом. Освещаем деятельность исполнительных органов местной власти: показываем их работу, решения, какие проекты реализуются. ˂…˃ Пытаемся побольше рассказывать каких-то позитивных новостей. У нас люди, наоборот, хотят, чтобы все было хорошо и благоустроено. Иногда даже поражаются событиям криминального характера», — поделилась журналистка.

По ее признанию, важной частью работы выступает и освещение мелкого и среднего бизнеса, который составляет экономическую основу малых городов в области. Такое сотрудничество выгодно всем: предприниматели представляют на сайте свои товары и услуги, получая в ответ партнеров и инвесторов.

«Очень ценно нам взаимодействие с Медиагруппой «Патриот» — для нас это шанс выйти на федеральный уровень. Статьи, которые размещает Медиагруппа, читаемы и пользуются популярностью, что позволяет нам самим делать более качественный контент», — заключает Елена Сертакова.

Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
 / Кирилл Конторщиков

Еще один друг Медиагруппы «Патриот» — информационно-аналитическая служба «Русская народная линия», которая больше 10 лет профессионально освещает сложную проблематику церковно-государственных отношений. Как в ходе эфира подчеркнул главный редактор и учредитель издания Анатолий Степанов, главная задача портала — освещать церковные новости на одном уровне с политическими и внешнеполитическими событиями.

«Хотел бы обратить внимание на две последние важные публикации. Это реакция на ситуацию, которая возникла в Татарстане, когда Муфтият решил праздновать день памяти павших при взятии Казани русской армией. На наш взгляд, это серьезное провоцирование межнационального и межрелигиозного согласия. ˂…˃ Вторая новость позитивная — освящение памятника Александру Невскому в городке Касимове в Рязанской области. Всегда приятно соприкоснуться с такой глубинной культурой, которая сохраняется в наших уездных городах», — делится последними новостями журналист.

Культурное и историческое объединение россиян, по его словам, является одной из проблемных точек в сегодняшней повестке страны. Неактуальное деление на «красных» и «белых» приводит не только к уничижению национального самосознания и расколу внутри русского народа, но и активно используется Западом против нас самих.

«Нужно искать точки соединения и пытаться сформулировать непротиворечивую версию нашей истории. ˂…˃ Это (события 1917 года) должен быть серьезный для нас урок, чтобы сформулировать ясную и внятную позицию: Россия была ею всегда — и до, и после Революции. Я как раз являюсь категорическим противником разделения русской истории, и мы пытаемся эту линию проводить в своей редакционной политике», — резюмирует главред «Русской народной линии».

Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
pixabay.com  / 

Еще одним уникальным гостем эфира стал просветительский канал «Правосудие», редакция которого состоит не только из авторов, специализирующихся на правовых темах, но и юристов, прошедших специализацию по судебной журналистике. Как поделился в ходе беседы главный редактор Вадим Закон, главная цель команды издания лежит в воспитании патриотизма и правового сознания молодых людей, которые в недалеком будущем будут вкладывать силы в развитие государства. Очень важно, чтобы они делали это с чувством ответственности и справедливости.

«Считаю, что пресса, которая занимается вопросами правосознания, должна уделять как можно больше внимания молодежи. Доносить информацию надо именно в доступной форме, чтобы было интересно, а не скучно, как на лекции. Например, что-то объяснять на личной практике. ˂…˃ Хотелось бы, чтобы молодые люди, если они хотят стать юристами и грамотными специалистами, учились, а не просто получали дипломы. От юристов ведь порой зависят судьбы людей», — рассказывает специалист.

Как руководитель издания, в котором юристы активно помогают журналистам, Вадим Закон дал несколько советов коллегам. По его словам, канал приглашает к сотрудничеству только действительно квалифицированных юристов и дает им нужные навыки журналистского мастерства. В итоге команда пополняется универсальными специалистами, способными донести сложную и непонятную информацию до неподкованных в вопросах юриспруденции россиян. И заодно сделать это простым, понятным и доступным языком.

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россия медиагруппа патриот
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