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новостей
21:40
Общество
Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
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Качество сервиса в российских отелях поразило туристов из США

Общество
Качество сервиса в российских отелях поразило туристов из США
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Москва, 31 мая. Американские туристы посетили Россию и удивились качеству обслуживания в гостиницах, отелях и ресторанах. Похвалили они и общественный транспорт.

Чистота и качество сервиса в российских отелях приятно удивило путешественников из США. Об этом говорится в блоге «Азбука иммигранта» на платформе «Яндекс.Дзен». Автор блога расспросил американцев об их впечатлениях от России и составил список особенностей.

Как утверждают туристы, качество обслуживания в российских трехзвездочных отелях соответствует американским пятизвездочным. При этом стоимость проживания в таких местах заметно ниже.

«Я много путешествую по США. Проехал все штаты, но таких отелей, как в России, не видел», — заявил путешественник из штата Калифорния по имени Кевин.

Не менее качественным оказался и ресторанный сервис. Американцам понравилось дублирование позиций меню на английский язык. Это заметно упрощает процесс заказа еды.

Туристы остались в восторге от общественного транспорта. В частности они отметили такую российскую особенность, как «остановка по требованию». Американцев также поразило метро Волгограда.

Ранее россиянам рассказали, как можно поменять место в эконом-классе самолета на бизнес-класс без доплат. Этому поспособствует плохая пунктуальность.

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туристы еда рестораны транспорт отели иностранцы
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