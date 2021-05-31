Качество сервиса в российских отелях поразило туристов из США

Москва, 31 мая. Американские туристы посетили Россию и удивились качеству обслуживания в гостиницах, отелях и ресторанах. Похвалили они и общественный транспорт.

Чистота и качество сервиса в российских отелях приятно удивило путешественников из США. Об этом говорится в блоге «Азбука иммигранта» на платформе «Яндекс.Дзен». Автор блога расспросил американцев об их впечатлениях от России и составил список особенностей.

Как утверждают туристы, качество обслуживания в российских трехзвездочных отелях соответствует американским пятизвездочным. При этом стоимость проживания в таких местах заметно ниже.

«Я много путешествую по США. Проехал все штаты, но таких отелей, как в России, не видел», — заявил путешественник из штата Калифорния по имени Кевин.

Не менее качественным оказался и ресторанный сервис. Американцам понравилось дублирование позиций меню на английский язык. Это заметно упрощает процесс заказа еды.

Туристы остались в восторге от общественного транспорта. В частности они отметили такую российскую особенность, как «остановка по требованию». Американцев также поразило метро Волгограда.

Ранее россиянам рассказали, как можно поменять место в эконом-классе самолета на бизнес-класс без доплат. Этому поспособствует плохая пунктуальность.