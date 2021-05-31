Эксперты назвали уникальные характеристики новейшей ракеты РФ «Монолит»

Москва, 31 мая. В России стартовали макетные испытания новейшей управляемой авиационной ракеты «Монолит» класса «воздух – земля», об этом сообщил концерн «Техмаш» (входит в корпорацию «Ростех»).

Ракета призвана для поражения самолетов противника, расположенных в железобетонных укрытиях и стоящих на взлетно-посадочных полосах, а также техники и живой силы противника, размещенные в особо прочных сооружениях. Ракета способна разрушать бетонные стены толщиной до одного метра, пробивать до 6 метров грунта, онра обладает поражающей площадью до 20 кв м. По словам специалистов, «Монолит» обладает высокой дальностью полета и повышенной эффективностью, при этом затраты на его создание сопоставимы с предыдущей ракетой С-13 «Тулумбас».

У «Монолита» корректировка по цели будет производиться на конечном участке траектории полета, это позволит наносить удар уже после преодоления преграды. В виду секретности разработок сведений об этом виде вооружений мало. Разработку опытного образца планируется завершить к концу текущего года, сразу же начнутся испытания.

В качестве носителя «Монолита» могут быть самолеты и вертолеты, оснащенные ракетой С-13 и ее модификациями. В их числе бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29, ударные вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-28, а также некоторые версии Ми-8.

Военный эксперт, директора Музея войск ПВО Юрий Кнутов уточнил, что управляемость ракеты дает возможность причинить неприятелю больший ущерб и повысить мощь российской авиации.

«Для работ над такой ракетой требуется финансирование, вероятно, “Техмаш” сумел найти средства. В случае успешных испытаний, Минобороны РФ может заключить контракт», — предположил эксперт.

«Техмашу» предстоит конкурировать с уже принятыми на вооружение ракетами, в частности, такими как «Вихрь», есть также авиаракеты «Штурм-В» и «Атака» рассказал эксперт Дмитрий Корнев. По его мнению, несмотря на тактико-технические характеристики «Монолиту» будет непросто выдерживать конкуренцию. Эксперт предположил, что новую ракету можно будет запускать в блоке неуправляемой авиационной ракеты (НАР).

«Не исключено, что «Техмаш» сделает упор на недорогую стоимость изделия, расширит линейку НАР за счет управляемых ракет и займет эту нишу на рынке. Тем более, что на рынке вооружений у НАР «Техмаша» самые выгодные позиции. Возможно «Монолит» пойдет на экспорт», — предположил Корнев.

С этим мнением согласен и Юрий Кнутов, он отметил, что экспортный вариант «Монолита» будет востребован у Алжира, Египта, Пакистана, Вьетнама и Малайзии. Российский военно-промышленный комплекс предлагает новые разработки, которые могут изменить баланс сил в пользу России, резюмировал Кнутов.

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