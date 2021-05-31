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21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
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21:18
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21:13
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21:07
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Ближний Восток
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Садальский показал Данилко у могилы Виктюка во Львове

Шоу-бизнес
Садальский показал Данилко у могилы Виктюка во Львове
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Львов, 31 мая. Известный блогер и актер Станислав Садальский опубликовал фотографию с могилы театрального режиссера Романа Виктюка. Захоронение посетил популярный артист Андрей Данилко.

Исполнитель, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, каждый раз, приезжая во Львов, посещает одни и те же места. По традиции артист ходит на кладбище, чтобы почтить память известных деятелей культуры. Садальский объяснил, что всего в списке Данилко три могилы.

«Романа Виктюка, которого, согласно завещанию, похоронили во Львове, к его могиле уже протоптана тропа. Ивана Франко и композитора Владимира Ивасюка, написавшего «Червону руту» для Софии Ротару», — рассказал своим подписчикам актер.

Фанаты поблагодарили артиста за редкую фотографию. Многие из них впервые увидели, как выглядит могила похороненного Виктюка спустя полгода. Некоторые удивились, что Данилко так сильно уважал именитого театрального режиссера.

«Не хватает нам Романа Виктюка. Спасибо, Стас, за такую чудесную, хоть и грустную фотографию»;

«Роман Григорьевич навсегда в сердце»;

«Никогда бы не подумала, что Данилко так сильно уважал Виктюка. Мое почтение», — отметили пользователи соцсети.

Известный режиссер умер на 85-м году жизни 17 ноября от тромбоэмболии, согласно его желанию гроб был перевезен в родной Львов. Деятель искусства был посмертно удостоен театральной премии «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены».

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Все новости / Шоу-бизнес / Садальский показал Данилко у могилы Виктюка во Львове
садальский данилко виктюк
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