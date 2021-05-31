Садальский показал Данилко у могилы Виктюка во Львове

Львов, 31 мая. Известный блогер и актер Станислав Садальский опубликовал фотографию с могилы театрального режиссера Романа Виктюка. Захоронение посетил популярный артист Андрей Данилко.

Исполнитель, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, каждый раз, приезжая во Львов, посещает одни и те же места. По традиции артист ходит на кладбище, чтобы почтить память известных деятелей культуры. Садальский объяснил, что всего в списке Данилко три могилы.

«Романа Виктюка, которого, согласно завещанию, похоронили во Львове, к его могиле уже протоптана тропа. Ивана Франко и композитора Владимира Ивасюка, написавшего «Червону руту» для Софии Ротару», — рассказал своим подписчикам актер.

Фанаты поблагодарили артиста за редкую фотографию. Многие из них впервые увидели, как выглядит могила похороненного Виктюка спустя полгода. Некоторые удивились, что Данилко так сильно уважал именитого театрального режиссера.

«Не хватает нам Романа Виктюка. Спасибо, Стас, за такую чудесную, хоть и грустную фотографию»; «Роман Григорьевич навсегда в сердце»; «Никогда бы не подумала, что Данилко так сильно уважал Виктюка. Мое почтение», — отметили пользователи соцсети.

Известный режиссер умер на 85-м году жизни 17 ноября от тромбоэмболии, согласно его желанию гроб был перевезен в родной Львов. Деятель искусства был посмертно удостоен театральной премии «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены».