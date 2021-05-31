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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
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Скрытый намек Лаврова обнажил ахиллесову пяту Байдена в переговорах с Путиным

  /   Обновлено: 31 мая 2021 20:56
Политика
Скрытый намек Лаврова обнажил ахиллесову пяту Байдена в переговорах с Путиным
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 мая. Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о штурме Капитолия 6 января этого года демонстрируют превосходство Москвы на саммите в Женеве 16 июня.

Комментарием о реплике Лаврова в адрес президента США Джо Байдена и восстания в Капитолии поделился политолог Малек Дудаков. Лавров подчеркнул, что восстание сторонников экс-президента США Дональда Трампа тоже может быть темой для обсуждения двух лидеров держав в контексте защиты прав человека.

«Это, действительно, неприятная история для американской стороны. И особенно в свете того, что они сейчас начали ориентироваться на тематику прав человека. Это будет им немного сложнее делать в условиях, когда 400 человек находятся за решёткой и многих держат в одиночных камерах», — цитирует Дудакова «Царьград».

Скрытый намек Лаврова обнажил ахиллесову пяту Байдена в переговорах с Путиным
Global Look Press  / Joel Marklund

Дудаков уверен, что своим скрытым намеком Лавров обнажил «ахиллесову пяту» Байдена и американского истеблишмента. Представители Белого дома с радостью не поднимали бы эту тему. Однако Путин наверняка будет использовать «капитолийскую карту» в переговорах с Байденом, чтобы ослабить его позиции и указать на несоответствие риторики Вашингтона о защите прав человека и свободе и демократичности выборов и его реальных действий.

Место встречи Путина и Байдена — швейцарская Женева — тоже имеет серьезное значение. В 1985 году здесь проходил саммит СССР и США, положивший конец холодной войне. Остается неизвестным точное место проведения переговоров — это может быть как штаб-квартира одной из международных организаций, размещенных в Женеве, так и фешенебельный отель.

 

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путин россия сша трамп лавров переговоры байден беспорядки женева саммит капитолий дипломатия
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