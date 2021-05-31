Скрытый намек Лаврова обнажил ахиллесову пяту Байдена в переговорах с Путиным

Москва, 31 мая. Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о штурме Капитолия 6 января этого года демонстрируют превосходство Москвы на саммите в Женеве 16 июня.

Комментарием о реплике Лаврова в адрес президента США Джо Байдена и восстания в Капитолии поделился политолог Малек Дудаков. Лавров подчеркнул, что восстание сторонников экс-президента США Дональда Трампа тоже может быть темой для обсуждения двух лидеров держав в контексте защиты прав человека.

«Это, действительно, неприятная история для американской стороны. И особенно в свете того, что они сейчас начали ориентироваться на тематику прав человека. Это будет им немного сложнее делать в условиях, когда 400 человек находятся за решёткой и многих держат в одиночных камерах», — цитирует Дудакова «Царьград».

Global Look Press / Joel Marklund

Дудаков уверен, что своим скрытым намеком Лавров обнажил «ахиллесову пяту» Байдена и американского истеблишмента. Представители Белого дома с радостью не поднимали бы эту тему. Однако Путин наверняка будет использовать «капитолийскую карту» в переговорах с Байденом, чтобы ослабить его позиции и указать на несоответствие риторики Вашингтона о защите прав человека и свободе и демократичности выборов и его реальных действий.

Место встречи Путина и Байдена — швейцарская Женева — тоже имеет серьезное значение. В 1985 году здесь проходил саммит СССР и США, положивший конец холодной войне. Остается неизвестным точное место проведения переговоров — это может быть как штаб-квартира одной из международных организаций, размещенных в Женеве, так и фешенебельный отель.