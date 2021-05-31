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31 мая 21:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
Все новости

Полномочия Минюста относительно банковских операций НКО могут расширить

Экономика
Полномочия Минюста относительно банковских операций НКО могут расширить
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 31 мая. Министерство юстиции России сможет получить возможность запрашивать у кредитных организаций информацию об операциях и счетах некоммерческих организаций (НКО).

Правительство России внесло соответствующую инициативу на рассмотрение в Государственную думу РФ. В настоящее время подобная информация защищена на законодательном уровне, поэтому финансовые учреждения могут не раскрывать сведения. Теперь ведомство получит право контролировать деятельность НКО на предмет соответствия уставным целям, передают «Ведомости».

При этом Минюст запрашивает необходимую ​​информацию у самих некоммерческих организаций, которые могут предоставить данные в неполном виде. Уточняется, что министерство не вправе разглашать полученные сведения третьим лицам.

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков ранее сообщил, что если НКО стремятся развивать спорт, культуру и социальную сферу, то помогать таким компаниям, безусловно, можно и нужно. Другое дело, что существуют также и политические организации.

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Все новости / Экономика / Полномочия Минюста относительно банковских операций НКО могут расширить
минюст нко банковская тайна
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