Полномочия Минюста относительно банковских операций НКО могут расширить

Москва, 31 мая. Министерство юстиции России сможет получить возможность запрашивать у кредитных организаций информацию об операциях и счетах некоммерческих организаций (НКО).

Правительство России внесло соответствующую инициативу на рассмотрение в Государственную думу РФ. В настоящее время подобная информация защищена на законодательном уровне, поэтому финансовые учреждения могут не раскрывать сведения. Теперь ведомство получит право контролировать деятельность НКО на предмет соответствия уставным целям, передают «Ведомости».

При этом Минюст запрашивает необходимую ​​информацию у самих некоммерческих организаций, которые могут предоставить данные в неполном виде. Уточняется, что министерство не вправе разглашать полученные сведения третьим лицам.

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков ранее сообщил, что если НКО стремятся развивать спорт, культуру и социальную сферу, то помогать таким компаниям, безусловно, можно и нужно. Другое дело, что существуют также и политические организации.