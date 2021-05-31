Первую партию вакцины «КовиВак» доставили на Ямал

Салехард, 31 мая. Партия вакцины от коронавируса «КовиВак» поступила в медицинские учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Жители региона смогут выбрать ее как альтернативу «Спутнику V» и «ЭпиВакКороне». Новый препарат отличается интервалом между инъекциями, который увеличен до трех недель — вместо двух, как у других препаратов.

Медики отмечают, что в препарате содержится деактивированный вариант вируса. Специалисты утверждают, что он не может нанести вред организму и выступает в роли «образца» для иммунной системы, передает «Ямал-Регион».

На сегодняшний день в ЯНАО первый компонент препарата поставили 82 тыс. человек. Таким образом, 66 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. «КовиВак» — вакцина, разработанная научным центром исследований имени М. П. Чумакова.

Ранее сообщалось, что жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак». Вакцину доставили во все пункты вакцинации в регионе.