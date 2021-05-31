Россияне смогут получить господдержку в автоматическом режиме

Москва, 31 мая. Пособия возможно будет получить без необходимости подавать заявление благодаря новому проекту Минтруда РФ.

Министерство труда Российской Федерации подготовило проект, позволяющий автоматизировать систему выдачи пособий нуждающимся. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что Федеральная налоговая служба начнет передавать данные прямиком в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). В данный пакет сведений войдут корректировки семейного дохода, благодаря чему господдержка может быть получена без подачи заявления, если доход семьи уменьшился.

Данный документ опубликовали на официальном портале проектов нормативных актов. Инициатива позволит идентифицировать нуждающихся россиян, которые попали в трудную ситуацию, чтобы предоставить им поддержку в упрощенном порядке.

Порядок регистрации по месту жительства, а также временного нахождения, был также упрощен властями РФ . Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.