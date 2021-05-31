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31 мая 21:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
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Россияне смогут получить господдержку в автоматическом режиме

Экономика
Россияне смогут получить господдержку в автоматическом режиме
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 мая. Пособия возможно будет получить без необходимости подавать заявление благодаря новому проекту Минтруда РФ.

Министерство труда Российской Федерации подготовило проект, позволяющий автоматизировать систему выдачи пособий нуждающимся. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что Федеральная налоговая служба начнет передавать данные прямиком в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). В данный пакет сведений войдут корректировки семейного дохода, благодаря чему господдержка может быть получена без подачи заявления, если доход семьи уменьшился.

Данный документ опубликовали на официальном портале проектов нормативных актов. Инициатива позволит идентифицировать нуждающихся россиян, которые попали в трудную ситуацию, чтобы предоставить им поддержку в упрощенном порядке.

Порядок регистрации по месту жительства, а также временного нахождения, был также упрощен властями РФ . Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Все новости / Экономика / Россияне смогут получить господдержку в автоматическом режиме
фнс господдержка минтруд рф социальные пособия
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