УЕФА представил символическую команду сезона в Лиге чемпионов

Ньон, 31 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Пресс-служба УЕФА в Twitter-аккаунте представила символическую сборную минувшего сезона в Лиге чемпионов. В нее вошли 23 футболиста, в том числе семь игроков лондонского «Челси», который стал победителем турнира.

«Аристократов» в сборной сезона представили Эдуар Менди, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилуэлл, Жоржиньо, Мейсон Маунт и Н’Голо Канте. В команду сезона Лиги чемпионов вошли пять футболистов «Манчестер Сити», который играл в финале турнира: Эдерсон, Рубен Диаш, Кевин Де Брейне, Илкай Гюндоган, а также Фил Фоден. Кроме того, в символическую сборную сезона-2020/2021 попали Тибо Куртуа, Маркиньос, Дэвид Алаба, Лука Модрич, Сержиу Оливейра, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски, Карим Бензема, Лионель Месси, а также Неймар.

Ранее стало известно, что Кубок Америки по футболу в 2021 году пройдет в Бразилии. Соответствующую информацию представила пресс-служба КОНМЕБОЛ.