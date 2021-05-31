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31 мая 21:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
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Экс-муж Пелагеи пытается скрыть активы от раздела в суде

Шоу-бизнес
Экс-муж Пелагеи пытается скрыть активы от раздела в суде
instagram.com  /  @pelageya_insta

Москва, 31 мая. Хоккеист Иван Телегин пытается отнять имущество своей экс-жены певицы Пелагеи, не желая «делиться» своим. Подробности развода раскрыли защитники исполнительницы.

Звездный бракоразводный процесс затянулся на несколько месяцев. Бывшие супруги уже решили в суде, с кем останется их общий ребенок, но никак не могут решить имущественный вопрос. По словам представителей Пелагеи, Телегин мечтает отнять у экс-супруги не только совместно нажитое, но и в принципе все, что принадлежит ей.

Бороться за деньги певицы спортсмену помогают родственники его новой пассии, бизнес-леди Марии Гончар, в основном ее двоюродный брат Игнат Дергунов. Мужчина всеми путями пытается испортить репутацию Пелагеи, чтобы не потерять ее миллионы, в случае, если пара сможет найти общий язык, сообщает «Вечерняя Москва». Кроме того, новая семья хоккеиста имеет прямое отношение к его деньгам.

«В октябре 2019 года, уже проживая с Гончар, Телегин закрыл все счета и купил огромный дом в Барвихе за 2 миллиона долларов. Но оформил не на себя. Собственниками стали мать Ивана и этот самый Игнат Дергунов. Таким образом, он спрятал все свои активы от возможного раздела в суде, но при этом попал в финансовую зависимость от новой родни», — отметил собеседник издания StarHit.

После очередного заседания, которое прошло 28 мая, адвокат Телегина Ирина Петрова опровергла все заявления о намерениях хоккеиста забрать часть гонораров артистки. Подобные статьи она назвала попытками давления на суд.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-муж Пелагеи пытается скрыть активы от раздела в суде
суд пелагея телегин
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