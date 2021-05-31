Экс-муж Пелагеи пытается скрыть активы от раздела в суде

Москва, 31 мая. Хоккеист Иван Телегин пытается отнять имущество своей экс-жены певицы Пелагеи, не желая «делиться» своим. Подробности развода раскрыли защитники исполнительницы.

Звездный бракоразводный процесс затянулся на несколько месяцев. Бывшие супруги уже решили в суде, с кем останется их общий ребенок, но никак не могут решить имущественный вопрос. По словам представителей Пелагеи, Телегин мечтает отнять у экс-супруги не только совместно нажитое, но и в принципе все, что принадлежит ей.

Бороться за деньги певицы спортсмену помогают родственники его новой пассии, бизнес-леди Марии Гончар, в основном ее двоюродный брат Игнат Дергунов. Мужчина всеми путями пытается испортить репутацию Пелагеи, чтобы не потерять ее миллионы, в случае, если пара сможет найти общий язык, сообщает «Вечерняя Москва». Кроме того, новая семья хоккеиста имеет прямое отношение к его деньгам.

«В октябре 2019 года, уже проживая с Гончар, Телегин закрыл все счета и купил огромный дом в Барвихе за 2 миллиона долларов. Но оформил не на себя. Собственниками стали мать Ивана и этот самый Игнат Дергунов. Таким образом, он спрятал все свои активы от возможного раздела в суде, но при этом попал в финансовую зависимость от новой родни», — отметил собеседник издания StarHit.

После очередного заседания, которое прошло 28 мая, адвокат Телегина Ирина Петрова опровергла все заявления о намерениях хоккеиста забрать часть гонораров артистки. Подобные статьи она назвала попытками давления на суд.