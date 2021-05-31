Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров

Эр-Рияд, 31 мая. Саудовский фонд развития (SFD) подписал соглашение с Национальным банком Ирака о предоставлении кредита в десять миллионов долларов на приобретение саудовских товаров и услуг.

«Соглашение отражает прочные связи между королевством и Ираком, а также наше взаимное желание расширить сотрудничество в нескольких секторах. Это часть помощи размером в 1,5 млрд долларов, которые правительство Саудовской Аравии выделило на поддержку проектов реконструкции и развития в Ираке», — сообщил исполнительный директор SFD Абдулрахман аль-Маршад.

По его словам, заключенные договоренности будут способствовать процветанию обоих государств. Данный кредитный транш должен быть погашен в срок до трех лет в зависимости от типов импортируемых Багдадом товаров и услуг.

The #Saudi Fund for Development (SFD) has announced the signing of a finance agreement with the National Bank of #Iraq with $10 millions. pic.twitter.com/0wNVHoUson — The Saudi Post - English (@TheSaudiPost_En) May 30, 2021

«Это расширит торговлю между Ираком и Саудовской Аравией, предоставив иракским инвесторам кредитные средства для импорта саудовских товаров и услуг по конкурентоспособным ценам. Это также укрепит транспортные связи между нашими двумя странами и стимулирует рост финансового и коммерческого секторов», — добавил председатель Capital Bank Басем аль-Салем.

В настоящий момент Ирак находится в тяжелом экономическом кризисе. В государстве наблюдается повальная безработица, наложившаяся на разруху после нескольких десятилетий военного конфликта. Экономика республики практически полностью зависит от экспорта нефти, из-за чего в 2020 году ее ВВП сократился на 10,1% ввиду падения цен на углеводороды, вызванного пандемией коронавируса.