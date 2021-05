Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров

Эр-Рияд, 31 мая. Саудовский фонд развития (SFD) подписал соглашение с Национальным банком Ирака о предоставлении кредита в десять миллионов долларов на приобретение саудовских товаров и услуг.

По его словам, заключенные договоренности будут способствовать процветанию обоих государств. Данный кредитный транш должен быть погашен в срок до трех лет в зависимости от типов импортируемых Багдадом товаров и услуг.

The #Saudi Fund for Development (SFD) has announced the signing of a finance agreement with the National Bank of #Iraq with $10 millions. pic.twitter.com/0wNVHoUson