Маленькая луганчанка призвала Совбез ООН помочь Донбассу

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 21:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
Все новости
31 мая 21:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
Все новости

Маленькая луганчанка призвала Совбез ООН помочь Донбассу

Общество
Маленькая луганчанка призвала Совбез ООН помочь Донбассу
Федеральное агентство новостей

Луганск, 31 мая. Маленькая жительница Луганска Фаина Савенкова обратилась к членам Совета Безопасности ООН с призывом спасти детей Донбасса от войны.

Видеообращение юной жительницы Луганской Народной Республики появилось в Telegram-канале первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Фаина Савенкова вспомнила, как в начале вооруженного конфликта украинская авиация совершала налеты на Луганск. Многие мирные жители стали жертвами тех событий. Среди них есть и дети.

«Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми, хотим выбирать свое будущее и хотим просто жить», — сказала луганчанка.

При этом она подчеркнула, что дети Донбасса не могут улыбаться. Причиной тому является война.

Ранее сообщалось, что действия Украины в Донбассе раскритиковали французы. Они призвали Россию вмешаться и усмирить киевских силовиков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Маленькая луганчанка призвала Совбез ООН помочь Донбассу
ЛНР донбасс совбез оон
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 169115 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 87632 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 54493 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Экономика 41742 28 May 2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 41069 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Рейтинг@Mail.ru