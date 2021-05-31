Маленькая луганчанка призвала Совбез ООН помочь Донбассу

Луганск, 31 мая. Маленькая жительница Луганска Фаина Савенкова обратилась к членам Совета Безопасности ООН с призывом спасти детей Донбасса от войны.

Видеообращение юной жительницы Луганской Народной Республики появилось в Telegram-канале первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Фаина Савенкова вспомнила, как в начале вооруженного конфликта украинская авиация совершала налеты на Луганск. Многие мирные жители стали жертвами тех событий. Среди них есть и дети.

«Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми, хотим выбирать свое будущее и хотим просто жить», — сказала луганчанка.

При этом она подчеркнула, что дети Донбасса не могут улыбаться. Причиной тому является война.

Ранее сообщалось, что действия Украины в Донбассе раскритиковали французы. Они призвали Россию вмешаться и усмирить киевских силовиков.