«Синайский вдовец» Олег Винник развелся со второй супругой

Москва, 31 мая. Бизнесмен Олег Винник, потерявший супругу и детей в 2015 году, официально развелся со второй женой, с которой скоропостижно расписался осенью прошлого года.

Винник, потерявший в катастрофе над Синаем любимую жену и двоих маленьких детей, в сентябре прошлого года женился на девушке по имени Алекс. Брак оказался недолгим, уже в марте 2021 года в Instagram предприниматель сообщил о намерении расторгнуть союз. Тогда он пообещал внимательнее относиться к выбору спутницы жизни.

«Официально разведен!» — написал в новом посте 36-летний «синайский вдовец».

В беседе с подписчиками вторая жена бизнесмена заявила, что рада такому решению Винника. Единственное, о чем она сожалеет, так это о своих вещах, которые остались в Санкт-Петербурге, когда она вернулась в Болгарию к родителям.

Не все фолловеры пары обрадовались новости о разводе. Многие посчитали, что бизнесмену, потерявшему в катастрофе супругу, давно пора обзавестись новой семьей, чтобы попытаться залечить раны и жить дальше.

В своем блоге предприниматель, пообещавший не спешить с третьей женитьбой, недавно опубликовал фото с незнакомой девушкой. Это спровоцировало волну слухов о том, что именно новая возлюбленная Винника оказалась причиной его скоропостижного развода.