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21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
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У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана

Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
Global Look Press  /  Xinhua Kabul

Кабул, 31 мая. Министр обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что национальная армия способна подавить боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в любой точке страны. При этом чиновник отметил сохранение иностранной военной помощи даже после вывода контингента Международной коалиции. По его словам, это будет выражаться в оказании воздушной поддержки по соответствующему запросу афганских властей.

«У мира есть обязательства перед нами. При необходимости, — если мы захотим и будем нуждаться в этом, — их военно-воздушные силы помогут нам в тех районах, где мы будем нуждаться», — сказал он.

Свою речь Халид произнес перед выпускным курсом армейского спецназа в Кабуле. Глава афганского министерства обороны отметил, что вооруженные силы страны способны проводить военные операции самостоятельно.

«Родина не сдастся врагу. У нас есть хороший опыт. Мы никому не позволим разгромить нас. Вы — защитники мира!», — подчеркнул чиновник.

Асадулла Халид также выразил надежду на то, что «Талибан» в скором времени согласится на полное прекращение огня, так как после начала вывода иностранных войск из республики у них не остается оснований для продолжения насилия.

После этого командир корпуса спецопераций генерал Хайбатулла Ализай выступая перед выпускниками добавил, что талибы несут крупные потери в столкновениях с армией.

«Они должны помнить Аргандаб, Карабаг, Лагман, Баглан, Гильменд и другие места. Они понесли тяжелые потери и были сильно подавлены всякий раз, когда сталкивались с силами коммандос», — рассказал он.

Заявления афганского военного руководства происходит на фоне вспышки боестолкновений между правительственными силами и боевиками, которое наблюдается в Афганистане с мая текущего года. Все это совпало с началом процесса вывода международного контингента с территории государства, завершение которого намечено на 11 сентября.

Ранее Вашингтон призвал, что планирует в будущем оказывать военное содействие официальному Кабулу, что будет включать в себя воздушную поддержку, инструкторскую, консультационную и техническую помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Ближний Восток / У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
афганистан талибан
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