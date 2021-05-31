У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана

Кабул, 31 мая. Министр обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что национальная армия способна подавить боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в любой точке страны. При этом чиновник отметил сохранение иностранной военной помощи даже после вывода контингента Международной коалиции. По его словам, это будет выражаться в оказании воздушной поддержки по соответствующему запросу афганских властей.

«У мира есть обязательства перед нами. При необходимости, — если мы захотим и будем нуждаться в этом, — их военно-воздушные силы помогут нам в тех районах, где мы будем нуждаться», — сказал он.

Свою речь Халид произнес перед выпускным курсом армейского спецназа в Кабуле. Глава афганского министерства обороны отметил, что вооруженные силы страны способны проводить военные операции самостоятельно.

«Родина не сдастся врагу. У нас есть хороший опыт. Мы никому не позволим разгромить нас. Вы — защитники мира!», — подчеркнул чиновник.

Асадулла Халид также выразил надежду на то, что «Талибан» в скором времени согласится на полное прекращение огня, так как после начала вывода иностранных войск из республики у них не остается оснований для продолжения насилия.

После этого командир корпуса спецопераций генерал Хайбатулла Ализай выступая перед выпускниками добавил, что талибы несут крупные потери в столкновениях с армией.

«Они должны помнить Аргандаб, Карабаг, Лагман, Баглан, Гильменд и другие места. Они понесли тяжелые потери и были сильно подавлены всякий раз, когда сталкивались с силами коммандос», — рассказал он.

Заявления афганского военного руководства происходит на фоне вспышки боестолкновений между правительственными силами и боевиками, которое наблюдается в Афганистане с мая текущего года. Все это совпало с началом процесса вывода международного контингента с территории государства, завершение которого намечено на 11 сентября.

16 Taliban militants dead, 8 arrested in two provinces of Afghanistan https://t.co/TGH5CQlOfR — Nino Brodin (@Orgetorix) May 31, 2021

Ранее Вашингтон призвал, что планирует в будущем оказывать военное содействие официальному Кабулу, что будет включать в себя воздушную поддержку, инструкторскую, консультационную и техническую помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.