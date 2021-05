У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана

Кабул, 31 мая. Министр обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что национальная армия способна подавить боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в любой точке страны. При этом чиновник отметил сохранение иностранной военной помощи даже после вывода контингента Международной коалиции. По его словам, это будет выражаться в оказании воздушной поддержки по соответствующему запросу афганских властей.

Свою речь Халид произнес перед выпускным курсом армейского спецназа в Кабуле. Глава афганского министерства обороны отметил, что вооруженные силы страны способны проводить военные операции самостоятельно.

Асадулла Халид также выразил надежду на то, что «Талибан» в скором времени согласится на полное прекращение огня, так как после начала вывода иностранных войск из республики у них не остается оснований для продолжения насилия.

После этого командир корпуса спецопераций генерал Хайбатулла Ализай выступая перед выпускниками добавил, что талибы несут крупные потери в столкновениях с армией.

Заявления афганского военного руководства происходит на фоне вспышки боестолкновений между правительственными силами и боевиками, которое наблюдается в Афганистане с мая текущего года. Все это совпало с началом процесса вывода международного контингента с территории государства, завершение которого намечено на 11 сентября.

