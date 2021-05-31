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31 мая 21:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
Все новости

Российский рынок акций закрылся снижением индексов

Экономика
Российский рынок акций закрылся снижением индексов
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 31 мая. Индексы Мосбиржи и РТС умеренно снизились на последних весенних торгах. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,2%, до 3721,63 пункта, а индекс РТС упал на 0,4%, до 1597,54 пункта. Цены «голубых фишек» продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,2%. В мае биржевые индексы РФ выросли на 5-7,6%.

Наиболее заметно опустились в цене акции металлургических компаний после новостей о вероятных налоговых изъятиях сверхприбыли. Ценные бумаги «Северстали» подешевели на 4,2%, до 1682 рубля, «Норникеля» — на 3,3%, до 26 348 рублей.

Курс рубля незначительно ослаб на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о несовпадении позиций Москвы и Вашингтона в преддверии переговоров на высшем уровне. Кроме того, ведомство не исключает возникновения угрозы отключения России от SWIFT. В результате стоимость доллара за день выросла на 25 копеек, до 73,4 рубля.

Аналитики ранее назвали основные факторы, которые будут поддерживать котировки рубля на валютном рынке в ближайшее время. По их мнению, российская валюта может продолжить динамику к укреплению на фоне внешнего позитива.

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доллар рубль торги ртс мосбиржа рынок акций
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