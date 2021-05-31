Российский рынок акций закрылся снижением индексов

Москва, 31 мая. Индексы Мосбиржи и РТС умеренно снизились на последних весенних торгах. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,2%, до 3721,63 пункта, а индекс РТС упал на 0,4%, до 1597,54 пункта. Цены «голубых фишек» продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,2%. В мае биржевые индексы РФ выросли на 5-7,6%.

Наиболее заметно опустились в цене акции металлургических компаний после новостей о вероятных налоговых изъятиях сверхприбыли. Ценные бумаги «Северстали» подешевели на 4,2%, до 1682 рубля, «Норникеля» — на 3,3%, до 26 348 рублей.

Курс рубля незначительно ослаб на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о несовпадении позиций Москвы и Вашингтона в преддверии переговоров на высшем уровне. Кроме того, ведомство не исключает возникновения угрозы отключения России от SWIFT. В результате стоимость доллара за день выросла на 25 копеек, до 73,4 рубля.

Аналитики ранее назвали основные факторы, которые будут поддерживать котировки рубля на валютном рынке в ближайшее время. По их мнению, российская валюта может продолжить динамику к укреплению на фоне внешнего позитива.