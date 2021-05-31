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31 мая 21:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
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Манижа отметит свое 30-летие концертом в Москве

Шоу-бизнес
Манижа отметит свое 30-летие концертом в Москве
Global Look Press  /  Pavel Kashaev

Москва, 31 мая. Артистка Манижа, представившая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», анонсировала большой концерт в честь своего дня рождения в Москве.

Достойно выступившая в Роттердаме певица заявила, что отметит свое 30-летие сольным концертом в столице, который состоится 8 июля, прямо в день ее рождения. Площадкой для выступления певица выбрала «Крокус Сити Холл». Как заявила звезда в Instagram, концерт будет носить название «Рашн wуман».

Поклонники исполнительницы с большой радостью восприняли эту новость. Они восхитились самобытным голосом и манерой пения звезды, заявив, что им не терпится увидеть вживую выступление своего кумира.

«Классно, хочу попасть к тебе на концерт»;

«Лучшая в жизни Манижа! Вот тебя только не сглазить»;

«Скорее бы, бегу покупать билеты», — отметились подписчики артистки.

После Евровидения многие удивились возрасту артистки, уточнив, что выглядит она всего на 20 лет. Некоторые поблагодарили певицу за то, что она вступилась за сильных русских женщин на мировой арене. А именно этого и хотела добиться исполнительница.

В последнем интервью звезда в шутку заметила, что для победы на Евровидении необходимо было ехать в коротком платье. Она же отправилась в Роттердам, чтобы высказать свою позицию и поговорить со зрителями о важном вопросе в современном обществе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Манижа отметит свое 30-летие концертом в Москве
евровидение концерт Манижа
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