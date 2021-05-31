Манижа отметит свое 30-летие концертом в Москве

Москва, 31 мая. Артистка Манижа, представившая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», анонсировала большой концерт в честь своего дня рождения в Москве.

Достойно выступившая в Роттердаме певица заявила, что отметит свое 30-летие сольным концертом в столице, который состоится 8 июля, прямо в день ее рождения. Площадкой для выступления певица выбрала «Крокус Сити Холл». Как заявила звезда в Instagram, концерт будет носить название «Рашн wуман».

Поклонники исполнительницы с большой радостью восприняли эту новость. Они восхитились самобытным голосом и манерой пения звезды, заявив, что им не терпится увидеть вживую выступление своего кумира.

«Классно, хочу попасть к тебе на концерт»; «Лучшая в жизни Манижа! Вот тебя только не сглазить»; «Скорее бы, бегу покупать билеты», — отметились подписчики артистки.

После Евровидения многие удивились возрасту артистки, уточнив, что выглядит она всего на 20 лет. Некоторые поблагодарили певицу за то, что она вступилась за сильных русских женщин на мировой арене. А именно этого и хотела добиться исполнительница.

В последнем интервью звезда в шутку заметила, что для победы на Евровидении необходимо было ехать в коротком платье. Она же отправилась в Роттердам, чтобы высказать свою позицию и поговорить со зрителями о важном вопросе в современном обществе.