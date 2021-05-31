Рынок металлопроката продолжает оставаться в центре внимания ФАС

Москва, 31 мая. Федеральная антимонопольная служба инициировала дополнительные меры проверки и обратилась к четырем территориальным управлениям.

Металлопрокат продолжает оставаться под пристальным надзором службы. Головной орган поручил региональным структурам начать дополнительные проверки. Об этом пишет ТАСС.

Федеральная антимонопольная служба в апреле 2021 года возбудила ряд дел в отношении нескольких компаний. Причиной стали подозрения в заключении антиконкурентных соглашений. В перечень организаций под подозрением вошли: «Сталепромышленная компания», «Сервисный центр металлопроката», «Предприятие «Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения», «Металлоторговая компания «Красо».

Вместе с этим, ФАС также возбудила дела в отношении таких игроков, как «Северсталь», «ММК» и «НЛМК». В данном случае компании подозревают в монопольном установлении завышенной цены на горячекатаный прокат.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее выступил с критикой получения металлургическими компаниями сверхприбылей и призвал вернуть средства в бюджет, после чего акции организаций начали проседать.