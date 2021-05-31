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31 мая 21:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
Все новости

Военный эксперт Кошкин назвал причину инцидента на учениях НАТО в Болгарии

Армия
Военный эксперт Кошкин назвал причину инцидента на учениях НАТО в Болгарии
tvzvezda.ru  /  Prt Scr

Москва, 31 мая. Тренировка НАТО в Европе была плохо подготовлена, это стало причиной инцидента с предприятием в Пловдиве, считает военный политолог Андрей Кошкин.

Во время учебных маневров в Болгарии подразделения армии Соединенных Штатов захватили работающее предприятие.Это не единичный случай, учения Североатлантического альянса, особенно проходящие в Восточной Европе, несут убытки частному бизнесу и предпринимателям, пояснил Кошкин. Он отметил бесперспективность судебных тяжб против военных Альянса.

В исключительности военнослужащих убеждал и бывший президент Барак Обама. Это порождает безнаказанность, несмотря на возмущение населения, пострадавшего от действий американской армии.

«Военные ведут себя весьма разнузданно, особенно военнослужащие США, которые считают себя исключительными людьми... Американцы — исключительные люди, такую исключительную линию поведения они осуществляют за рубежом США», — пояснил Кошкин.

Инцидент с захватом действующего предприятия — это просчет организаторов учений, считает военный эксперт. Кошкин уверен, что количество таких происшествий будет расти, так как НАТО проводит все больше и больше учений. Ареал проведения учебных маневров все больше сдвигается на арктическую территорию, отметил политолог.

Семеро вооруженных людей ворвались в цех, угрожали работникам оружием. Владелец завода заявил, что это незаконное проникновение на частную территорию. Посольство соединенных Штатов в Болгарии выразило готовность в сотрудничестве для выяснения всех деталей произошедшего.

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Все новости / Армия / Военный эксперт Кошкин назвал причину инцидента на учениях НАТО в Болгарии
нато болгария инцидент кошкин
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