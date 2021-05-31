Военный эксперт Кошкин назвал причину инцидента на учениях НАТО в Болгарии

Москва, 31 мая. Тренировка НАТО в Европе была плохо подготовлена, это стало причиной инцидента с предприятием в Пловдиве, считает военный политолог Андрей Кошкин.

Во время учебных маневров в Болгарии подразделения армии Соединенных Штатов захватили работающее предприятие.Это не единичный случай, учения Североатлантического альянса, особенно проходящие в Восточной Европе, несут убытки частному бизнесу и предпринимателям, пояснил Кошкин. Он отметил бесперспективность судебных тяжб против военных Альянса.

В исключительности военнослужащих убеждал и бывший президент Барак Обама. Это порождает безнаказанность, несмотря на возмущение населения, пострадавшего от действий американской армии.

«Военные ведут себя весьма разнузданно, особенно военнослужащие США, которые считают себя исключительными людьми... Американцы — исключительные люди, такую исключительную линию поведения они осуществляют за рубежом США», — пояснил Кошкин.

Инцидент с захватом действующего предприятия — это просчет организаторов учений, считает военный эксперт. Кошкин уверен, что количество таких происшествий будет расти, так как НАТО проводит все больше и больше учений. Ареал проведения учебных маневров все больше сдвигается на арктическую территорию, отметил политолог.

Семеро вооруженных людей ворвались в цех, угрожали работникам оружием. Владелец завода заявил, что это незаконное проникновение на частную территорию. Посольство соединенных Штатов в Болгарии выразило готовность в сотрудничестве для выяснения всех деталей произошедшего.