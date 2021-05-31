Чехия боится делать первый шаг навстречу России

Прага, 31 мая. Чешский депутат Вацлав Снопек объяснил, почему Прага не хочет разрыва отношений с Москвой.

В прошлом году в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Судьба статуи по-прежнему неизвестна.Он был снесен в апреле 2020 года, а уже через месяц представители местных патриотических формирований потребовали вернуть полководца на место. Но дальше разговоров дело так и не зашло, а политическое обострение между государствами из-за скандала со взрывами на складах с боеприпасами позволило и вовсе забыть о возвращении памятника на место, пишет EADaily.

Как отметил представитель чешской Компартии, бывший депутат местного парламента Вацлав Снопек, все происходящее есть не что иное, как последовательная цепочка анти-российских действий Запада.

Известно, что восстановление памятника Коневу могло бы снова сдружить Москву и Прагу, но этого не произошло.

Снопек подчеркнул, что сейчас на время все затихло и даже те, кто активно выступал за восстановление памятника Коневу, взяли перерыв. Он напомнил, что чешские СМИ взяли антироссийский курс и дошло до того, что даже лидера страны хотят обвинить в предательстве.

«Правые силы хотели поссорить нас с Россией еще с 1990-х годов, — напомнил Вацлав Снопек. — Но тогда они не нашли в себе сил, чтобы сделать это. Сейчас просто подобрали удобный повод».

По словам депутата, целью западных политиков является исключение Росатома из контракта по постройке атомной электростанции. При этом последствия для Чехии будут плохими.

«Например, для наших предпринимателей могут быть последствия, если сократится экономическое сотрудничество с Россией. Наша экономика не такая большая, любой сбой будет иметь значение», — заключил Снопек.

Ранее сообщалось, что Чехия просила российскую сторону не считать ее недружественным государством.