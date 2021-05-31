Чехия боится делать первый шаг навстречу России

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 21:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
Все новости
31 мая 21:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
Все новости

Чехия боится делать первый шаг навстречу России

Политика
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
facebook.com  /  Prt Scr

Прага, 31 мая. Чешский депутат Вацлав Снопек объяснил, почему Прага не хочет разрыва отношений с Москвой.

В прошлом году в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Судьба статуи по-прежнему неизвестна.Он был снесен в апреле 2020 года, а уже через месяц представители местных патриотических формирований потребовали вернуть полководца на место. Но дальше разговоров дело так и не зашло, а политическое обострение между государствами из-за скандала со взрывами на складах с боеприпасами позволило и вовсе забыть о возвращении памятника на место, пишет EADaily.

Как отметил представитель чешской Компартии, бывший депутат местного парламента Вацлав Снопек, все происходящее есть не что иное, как последовательная цепочка анти-российских действий Запада.

Известно, что восстановление памятника Коневу могло бы снова сдружить Москву и Прагу, но этого не произошло.

Снопек подчеркнул, что сейчас на время все затихло и даже те, кто активно выступал за восстановление памятника Коневу, взяли перерыв. Он напомнил, что чешские СМИ взяли антироссийский курс и дошло до того, что даже лидера страны хотят обвинить в предательстве.

«Правые силы хотели поссорить нас с Россией еще с 1990-х годов, — напомнил Вацлав Снопек. — Но тогда они не нашли в себе сил, чтобы сделать это. Сейчас просто подобрали удобный повод».

По словам депутата, целью западных политиков является исключение Росатома из контракта по постройке атомной электростанции. При этом последствия для Чехии будут плохими.

«Например, для наших предпринимателей могут быть последствия, если сократится экономическое сотрудничество с Россией. Наша экономика не такая большая, любой сбой будет иметь значение», — заключил Снопек.

Ранее сообщалось, что Чехия просила российскую сторону не считать ее недружественным государством.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Чехия боится делать первый шаг навстречу России
россия чехия конев дружба
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 169115 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 87632 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 54493 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Экономика 41742 28 May 2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 41069 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Рейтинг@Mail.ru