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31 мая 21:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
21:03
Экономика
Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге
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Американка рассказала о привычках соотечественников, которые считаются зазорными в РФ

Общество
Американка рассказала о привычках соотечественников, которые считаются зазорными в РФ
Global Look Press  /  Michael Szönyi/imageBROKER.com

Москва, 31 мая. Некоторые особенности людей в США уже давно стали привычными, за что их никто не осуждает. Однако в России такие вещи могут посчитать зазорными.

Пользовательница платформы «Яндекс-Дзен» под ником «Русская американка» поделилась своими впечатлениями от разницы в отношении жителей России и США к определенным проблемам. Она напомнила, что в обеих странах достаточно много людей, которые по разным причинам страдают от ожирения. Однако американцы к ним относятся без пренебрежения и насмешки, а с пониманием.

Для полных людей в американских магазинах даже придумали специальные тележки для продуктов, чтобы им было комфортнее передвигаться. Но в России за подобное их бы скорее всего высмеяли.

Автор также упомянула внешний вид. Если русские в большинстве своем всегда выглядят опрятно и чисто, превосходно одеваясь, будь это прогулка, вечер в баре или нужно просто выкинуть мусор, то в США такого культа нет. Если американцу необходимо отправиться куда-нибудь по делам, он может выйти и в мятой футболке.

Наряду с этим в Соединенных Штатах считается совершенно нормальным нежелание заводить детей. Люди могут просто жить вдвоем, не задумываясь о рождении ребенка. К тому же часто встречаются ситуации, когда женщины, несмотря на наличие детей, предпочитают строить карьеру и зарабатывать деньги, в то время как воспитанием потомства занимаются преимущественно отцы.

Иностранцы ранее рассказали, почему их удивило празднование Международного женского дня в России. Оказалось, что на Западе в этот день не принято поздравлять женщин и дарить им подарки.

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россия сша особенности
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