Американка рассказала о привычках соотечественников, которые считаются зазорными в РФ

Москва, 31 мая. Некоторые особенности людей в США уже давно стали привычными, за что их никто не осуждает. Однако в России такие вещи могут посчитать зазорными.

Пользовательница платформы «Яндекс-Дзен» под ником «Русская американка» поделилась своими впечатлениями от разницы в отношении жителей России и США к определенным проблемам. Она напомнила, что в обеих странах достаточно много людей, которые по разным причинам страдают от ожирения. Однако американцы к ним относятся без пренебрежения и насмешки, а с пониманием.

Для полных людей в американских магазинах даже придумали специальные тележки для продуктов, чтобы им было комфортнее передвигаться. Но в России за подобное их бы скорее всего высмеяли.

Автор также упомянула внешний вид. Если русские в большинстве своем всегда выглядят опрятно и чисто, превосходно одеваясь, будь это прогулка, вечер в баре или нужно просто выкинуть мусор, то в США такого культа нет. Если американцу необходимо отправиться куда-нибудь по делам, он может выйти и в мятой футболке.

Наряду с этим в Соединенных Штатах считается совершенно нормальным нежелание заводить детей. Люди могут просто жить вдвоем, не задумываясь о рождении ребенка. К тому же часто встречаются ситуации, когда женщины, несмотря на наличие детей, предпочитают строить карьеру и зарабатывать деньги, в то время как воспитанием потомства занимаются преимущественно отцы.

Иностранцы ранее рассказали, почему их удивило празднование Международного женского дня в России. Оказалось, что на Западе в этот день не принято поздравлять женщин и дарить им подарки.