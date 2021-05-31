Актриса Поплавская сравнила Проклову с проституткой

Москва, 31 мая. Актриса Яна Поплавская резко высказалась о Елене Прокловой и сравнила ее с проституткой из-за слов о домогательствах, которые та претерпела 50 лет назад от «кумира миллионов».

Актриса Поплавская, сыгравшая роль Красной Шапочки в знаменитом фильме, стала гостьей программы «Прямой эфир», где обсуждали скандал, возникший вокруг Прокловой. Несколько недель назад артистка заявила, что в подростковом возрасте к ней приставал именитый актер. Имени обидчика она не называла, но многие посчитали, что своими словами она бросила тень на память покойного Олега Табакова.

Собравшиеся в студии ток-шоу гости обсудили возникшей в связи с этим скандал. Поплавская не стала церемониться с выражениями и сравнила Проклову с представительницей «древнейшей профессии».

«Я не думаю, что этот известный человек затаскивал вас в постель насильно. Правда, как проститутка, ее все хотят, но все ее страшно не любят. Зачем вы все это рассказываете? Кому это нужно? Это никому не нужно! Абсолютно никому», — резко ответила звезда фильма «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки».

Сама Проклова тоже пришла на программу, где попыталась отстоять свое право говорить о таких вещах вслух. Из-за критики в соцсетях и прессе друзья актрисы посоветовали ей не читать новости. Они признались, что артистка пропускает весь негатив через себя, однако отказываться от слов она не намерена.