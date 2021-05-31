Жительница Обнинска предстанет перед судом после падения дочери из окна

Калуга, 31 мая. Правоохранители завершили расследование дела в отношении 26-летней жительницы Обнинска. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности после падения дочери из окна.

Согласно материалам дела, жительница Обнинска оставила пятилетнюю дочь без присмотра, в результате чего малышка выпала из окна седьмого этажа многоквартирного дома. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.

Следователи выяснили, что, пока девочка была предоставлена сама себе, мать находилась в соседней комнате и слушала музыку в наушниках. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В скором времени участь россиянки решит суд.

Похожий случай произошел в Уфе, где двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок остался жив и был госпитализирован.