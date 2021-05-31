Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала

Москва, 31 мая. Спецвыпуск «Смешариков» в вертикальном формате выйдет в первый день лета на «КиноПоиск HD», сообщила пресс-служба группы компаний «Рики».

Спецвыпуск сделан в вертикальном формате, адаптированном к просмотру на телефоне. Посмотреть его можно будет в приложении.

Серия получила название «Паранормальное приключение». Выпуск сделан в жанре триллера.

«Мы знаем, что многие зрители предпочитают смотреть «Смешариков» с экрана телефона, потому решили обыграть этот момент, сделав нашим зрителям необычный подарок к 18-летию бренда», — рассказала генпродюсер «Рики» Юлия Николаева.

В середине мая вышел ремикс на песню «От винта!» из мультсериала «Смешарики». Композиция получила танцевальную версию.