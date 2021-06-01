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новостей
12:50
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:48
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
12:37
Экономика
Лукашенко договорился с Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ
12:36
Политика
Лукашенко высказался о решении некоторых стран прекратить полеты над Белоруссией
12:33
Общество
Мосгорпарк назвал категории детей, которым опасно посещать надувные аттракционы
12:33
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:32
Экономика
Белоруссия намерена импортировать российский газ в 2022 году по старой цене
12:30
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Королек — птичка певчая» Кенан Калав отсидел за наркотики
12:27
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Народный артист России рассказал, когда русские и украинцы помирятся

Общество
Народный артист России рассказал, когда русские и украинцы помирятся
Федеральное агентство новостей  / 

Севастополь, 1 июня. Народный артист России, президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев считает, что настанет время, когда русские, украинцы и белорусы снова назовут друг друга братьями и объединятся в единый народ. Об этом он заявил в прямом эфире программы «Скажите честно» на телеканале СТВ.

«Мы же один народ, один! Даст бог, пройдет это помутнение, но разве можно предавать? Я уверен, что пройдет. Пройдет какое-то время — год, два, три, пять лет, но при жизни моей. Я уверен, мы снова будем одним народом. Мощным и непобедимым. Русские, украинцы и белорусы — мы все дети земли русской», — заявил он.

Бурляев отметил, что долго это продолжаться не может, потому что большинство на Украине думает так же, как он. Кроме того, он уверен, что Россию ждет потрясающее будущее. Также он напомнил слова западных народов — американцев, англичан, болгар и других: «Спасение России — есть спасение мира. Гибель России — есть гибель мира». Он убежден, что при таком президенте, как Владимир Путин, у русского народа есть шанс и самим не погибнуть, и стать примером для всего человечества.

Напомним, Николай Бурляев — президент кинофорума «Золотой Витязь», на котором, как ранее сообщал ФАН, по ошибке показали фильм о ВСУ. 

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Все новости / Общество / Народный артист России рассказал, когда русские и украинцы помирятся
россия крым международные отношения
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