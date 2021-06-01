Народный артист России рассказал, когда русские и украинцы помирятся

Севастополь, 1 июня. Народный артист России, президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев считает, что настанет время, когда русские, украинцы и белорусы снова назовут друг друга братьями и объединятся в единый народ. Об этом он заявил в прямом эфире программы «Скажите честно» на телеканале СТВ.

«Мы же один народ, один! Даст бог, пройдет это помутнение, но разве можно предавать? Я уверен, что пройдет. Пройдет какое-то время — год, два, три, пять лет, но при жизни моей. Я уверен, мы снова будем одним народом. Мощным и непобедимым. Русские, украинцы и белорусы — мы все дети земли русской», — заявил он.

Бурляев отметил, что долго это продолжаться не может, потому что большинство на Украине думает так же, как он. Кроме того, он уверен, что Россию ждет потрясающее будущее. Также он напомнил слова западных народов — американцев, англичан, болгар и других: «Спасение России — есть спасение мира. Гибель России — есть гибель мира». Он убежден, что при таком президенте, как Владимир Путин, у русского народа есть шанс и самим не погибнуть, и стать примером для всего человечества.

Напомним, Николай Бурляев — президент кинофорума «Золотой Витязь», на котором, как ранее сообщал ФАН, по ошибке показали фильм о ВСУ.