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31 мая 20:12
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новостей
20:09
Общество
Выдавать разрешения на добычу лося и медведя начнут с 1 июня в Кировской области
20:09
Происшествия
Суд арестовал 17-летнего жителя Черняховска, избившего школьника
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
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«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
Все новости

Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома

Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Эдмундстон, 31 мая. Полицейские в канадском городе Эдмундстон застрелили молодую женщину, в дом которой их вызвали, чтобы проверить, в порядке ли она. На резонансный случай полицейского насилия обратили внимание правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Сотрудники управления Королевской полиции Канады в Эдмунстоне прибыли к Шантель Мур 4 июня 2020 года, чтобы проверить состояние ее здоровья. Около половины третьего ночи в полицию позвонил ее молодой человек: 26-летняя девушка боялась и говорила, что кто-то преследует ее. Через два часа полицейские сообщили ее матери Марте, что Шантель бросилась на них с ножом и была убита на месте.

Инициативная группа ФБР объявила, что готова оказать необходимую правовую и информационную помощь семье жертвы. Случай в Эдмонстоне рассматривается как пример полицейского насилия.

Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
Global Look Press  / Jonathan Hayward / Keystone Press Agency

Шантель Мур была представительницей коренного населения Канады из Первой нации Клакуот. Представители индейского населения в Канаде гораздо чаще становятся жертвами преступности, а также и полицейского насилия. Офицеры «забыли» об электрошокере и пять раз стреляли на поражение, чтобы остановить хрупкую молодую девушку.

Друзья и родственники были возмущены жестоким полицейским убийством. Гнев усилился, когда в интервью CTV с инспектором Стивом Робинсоном офицер хихикнул в ответ на вопрос о том, сколько раз выстрелили в девушку. Позже пресс-служба полицейского управления заявила, что полицейский «плохо перенес наставленные на него камеры». Убийство девушки из коренного населения стало темой на национальном уровне, вожди народа воластоки выступили с требованием провести необходимое расследование.

Министр по делам коренных народов Марк Миллер заявил, что «возмущен» продолжающимся насилием полиции против коренных народов в Канаде.

«Я не понимаю, как кто-то может умереть во время проверки состояния здоровья», — сказал Миллер о смерти Мур.

Расследование гибели Шантель Мур завершилось в декабре 2020 года. Тем не менее ее семья до сих пор не была ознакомлена с его результатами и заявила прессе, что ждет продолжает ждать ответов.

Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
pixabay.com  / PD

Инициативная группа ФБР объявила, что обратилась за разъяснениями по делу Шантель Мур к высшему руководству Канады — премьер-министру Джастину Трюдо, главе Минюста Дэвиду Ламетти и министру общественной безопасности Биллу Блэру.

ФБР, как некоммерческая организация, созданная для восстановления справедливости и помощи пострадавшим от действий правоохранителей, видит своей целью поддержку жертв полицейского насилия по всему миру. Правозащитная структура была создана при содействии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

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Все новости / Весь мир / Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
фбр канада фонд борьбы с репрессиями Шантель Мур
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