Эдмундстон, 31 мая. Полицейские в канадском городе Эдмундстон застрелили молодую женщину, в дом которой их вызвали, чтобы проверить, в порядке ли она. На резонансный случай полицейского насилия обратили внимание правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Сотрудники управления Королевской полиции Канады в Эдмунстоне прибыли к Шантель Мур 4 июня 2020 года, чтобы проверить состояние ее здоровья. Около половины третьего ночи в полицию позвонил ее молодой человек: 26-летняя девушка боялась и говорила, что кто-то преследует ее. Через два часа полицейские сообщили ее матери Марте, что Шантель бросилась на них с ножом и была убита на месте.

Инициативная группа ФБР объявила, что готова оказать необходимую правовую и информационную помощь семье жертвы. Случай в Эдмонстоне рассматривается как пример полицейского насилия.

Global Look Press / Jonathan Hayward / Keystone Press Agency

Шантель Мур была представительницей коренного населения Канады из Первой нации Клакуот. Представители индейского населения в Канаде гораздо чаще становятся жертвами преступности, а также и полицейского насилия. Офицеры «забыли» об электрошокере и пять раз стреляли на поражение, чтобы остановить хрупкую молодую девушку.

Друзья и родственники были возмущены жестоким полицейским убийством. Гнев усилился, когда в интервью CTV с инспектором Стивом Робинсоном офицер хихикнул в ответ на вопрос о том, сколько раз выстрелили в девушку. Позже пресс-служба полицейского управления заявила, что полицейский «плохо перенес наставленные на него камеры». Убийство девушки из коренного населения стало темой на национальном уровне, вожди народа воластоки выступили с требованием провести необходимое расследование.

Министр по делам коренных народов Марк Миллер заявил, что «возмущен» продолжающимся насилием полиции против коренных народов в Канаде.

«Я не понимаю, как кто-то может умереть во время проверки состояния здоровья», — сказал Миллер о смерти Мур.

Расследование гибели Шантель Мур завершилось в декабре 2020 года. Тем не менее ее семья до сих пор не была ознакомлена с его результатами и заявила прессе, что ждет продолжает ждать ответов.

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Инициативная группа ФБР объявила, что обратилась за разъяснениями по делу Шантель Мур к высшему руководству Канады — премьер-министру Джастину Трюдо, главе Минюста Дэвиду Ламетти и министру общественной безопасности Биллу Блэру.

ФБР, как некоммерческая организация, созданная для восстановления справедливости и помощи пострадавшим от действий правоохранителей, видит своей целью поддержку жертв полицейского насилия по всему миру. Правозащитная структура была создана при содействии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.