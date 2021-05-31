Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня

Москва, 31 мая. Власти России планируют продлить введенное ранее ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня.

Россия в апреле ограничила перелеты в турецком направлении. Текущее решение должно было продлиться до 1 июня, однако может сохраниться и далее. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Турецкие власти тем временем надеются, что авиасообщение с Россией удастся восстановить в полной мере. Соответствующее решение об ограничении приняли на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции, но сейчас обстановка начинает налаживаться.