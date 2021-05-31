Яхтинг по-петербуржски: почему поклонники парусного спорта оказались в тупике

Санкт-Петербург хоть и является обладателем статуса главного морского города страны, но по какой-то причине не стал центром притяжения яхтенного туризма. Да и с развитием парусного спорта в Северной Венеции не все так гладко. Постоянная борьба городских чиновников, яхтенных профсоюзов и бизнесменов за прибрежные места отнюдь не способствует развитию ни того, ни другого. Есть ли еще какие-то причины, из-за которых Петербург отстает в развитии яхтинга? Есть ли пути преодоления разногласий между заинтересованными лицами? Как обстоят дела с развитием детского парусного спорта? На эти вопросы ответили специалисты в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам капитана дальнего плавания, мастера спорта международного класса по парусному спорту Сергея Тимошкова, изначально надо разделять две сферы: яхтенный туризм и развитие яхтенного спорта. О развитии яхтенного туризма в Петербурге говорить пока не приходится, поскольку город находится, как выразился спикер, в «морском тупике». Яхтенный туризм предполагает наличие у человека всего двух недель отпуска, чтобы совершить путешествие и отдохнуть в другом городе. А на сам путь из того же Таллина в Петербург и обратно уйдет целая неделя — людям это не интересно. Тимошков также считает, что неправильно была выбрана и стратегия транспортно-туристической логистики.

«Главный потенциал развития яхтенного туризма в Петербурге — это превращение его из тупикового порта в транзитный. От нас открывается окно на внутренние водные пути страны», — объяснил он.

Что касается парусного спорта, на начальном этапе он развивается в Петербурге отлично, уверен спикер. «Газпром» вкладывает неимоверные средства, чтобы 800 юных спортсменов могли заниматься парусным спортом на безвозмездной основе. Хорошим стартом стала и Академия парусного спорта на Крестовском острове, где тренируются несколько сотен детей. Об уровне этого вида спорта в городе говорит тот факт, что сборная России состоит из выпускников парусных школ Петербурга. Поэтому с развитием детского спорта проблем нет, но дальше тупиковая ситуация, прокомментировал Тимошков.

«С юношами возникает провал. Финансировать молодежный яхтенный спорт некому. В СССР в свое время была система, когда человек переходил от одного класса яхты к другой, и для каждого возраста подбирали то, что нравится человеку. Таким образом люди оставались в яхтинге на всю жизнь. Сейчас получается, что дети, которые не стали чемпионами, не имеют возможности заниматься любимым делом», — объяснил спикер.

При этом Тимошков добавил, что тренироваться, ходить на яхте, участвовать в соревнованиях и отправиться на недельку-две в плавание обходится не дороже, чем занятие лыжным спортом. Для экипажа из яхты класса Л-6 такое удовольствие обойдется в примерно в 5 тыс. рублей в месяц с человека.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«На яхтах ходят рядовые люди, не миллионеры. Они 150–200 тыс. рублей собирают в год за оплату стоянки. Тратят свои кровные деньги на ремонт и ждут только одного — чтобы не выкинули. Мы потеряли огромное количество яхт-клубов: «Молния», которого нет уже лет 10, «ЛКИ» — альма-матер корабелов, Военно-морской яхт-клуб №55, который был на Васильевском острове, «Стрельна», где проходили чемпионаты СССР и соревнования мирового уровня. Теперь теряем «Центральный» яхт-клуб и «Крестовский» — вот и приплыли», — заявил он.

Яхтсменуверен, что для развития парусного спорта Санкт-Петербургу не хватает стоянок для самих яхт. По его словам, за последние 10 лет город просто потерял свои яхт-клубы. Он согласился с тем, что с детским парусным спортом все хорошо, но, когда спортсмены пересаживаются на яхты класса Л-6, оказывается, что ставить их негде — «они получаются выкинуты». Он также опроверг расхожее мнение, что яхтенным спортом занимаются исключительно миллионеры.

По мнению Ахметова, гораздо дешевле и проще было бы не ломать то, что уже существует, нежели потом пытаться возродить все с нуля. С ним согласился и Сергей Тимошков. Он акцентировал внимание на том, что сейчас происходит вокруг Центрального яхт-клуба. На сегодняшний день это старейший пока еще действующий клуб России, которому более 160 лет. Он также входит в десятку старейших яхт-клубов мира. Но из-за конфликта между профсоюзами, арендаторами земли и городской властью в прошлом году права на водопользование были переданы комитету по физической культуре, который с помощью судебных приставов уничтожил все плавпричалы и инфраструктуру, рассказал Тимошков.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Яхты утром ушли на гонку, а вечером им некуда было возвращаться. Сейчас петербургские яхты судорожно ищут места, чтобы хоть где-то можно было встать. Выборг, Приморск, Кронштадт, вплоть до того, что просто стоят на якоре посреди Невки потому, что другого места просто не существует», — поделился наболевшей проблемой участник конференции.

Людям, которые не ушли в профессиональный спорт, но по-прежнему хотят заниматься яхтингом, необходимо место для содержания своего судна и для общения. Тимошков высказал опасения, что на месте Центрального яхтенного клуба может появиться элитное жилье. Относительно того, что территорию внесли в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), охраняющий его от застройки, спикер отметил — «как внесли, так и вынесут». По его словам, прецеденты есть. Старейший Императорский клуб, который располагался на набережной Мартынова, сейчас превращен в элитную катерную стоянку, сказал Тимошков.