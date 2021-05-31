Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой

Париж, 31 мая. Франция ждет комментария от Дании и Соединенных Штатов после появления данных о слежке, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Государство придерживается доверительных отношений с Вашингтоном и Копенгагеном, подчеркнул политик. Ситуация неприемлема между союзниками и партнерами, заявил Макрон.

«Мы ожидаем полной ясности. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнеры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений», — сказал президент.

Ранее в Евросоюзе вспыхнул скандал. Журналисты сообщили о возможной слежке датских спецслужб за европейскими политиками по заказу Соединенных Штатов.