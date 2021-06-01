Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи

Тема охраны в общеобразовательных учреждениях России вновь стала одной из самых обсуждаемых тем после трагедии в казанской гимназии. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» высказалась об усилении охраны в российских школах.

Так, омбудсмен придерживается мнения, что уровень безопасности в школах должен быть однозначно усилен, а двери должны быть закрыты.

«Мне нравится, когда в школу не войти: металлические двери, системы видеонаблюдения. И где за охраной следит не бабушка в платочке и не дедушка, который не сможет отреагировать на вызовы, а все-таки серьезная солидная организация. Я за усиление мер безопасности», — отмечает Анна Митянина.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также уполномоченный по правам ребенка указывает на обратную сторону вопроса об охране школы — финансовую. По ее словам, Петербург, за период пандемии, насчитывает порядка 160 тысяч малоимущих семей.

«Тема охраны школы становится затруднительной, когда речь заходит о финансовой нагрузке на родителей. Что делать с малоимущими семьями? Освобождать от оплаты? Помогать другим способом? Вот это большой вопрос», — отмечает Митянина.

Не единожды в Госдуме РФ депутаты выступали с инициативой вменить в обязанности Росгвардии охрану школ. В свою очередь, омбудсмен восприняла эту идею без особого воодушевления.

«Росгвардия или другая силовая структура — не знаю. Лучше оценить полномочия, для чего создавались эти организации и как они могут быть интегрированы для таких задач. Но то, что школы не могут быть открытыми, и то, что в школу невозможно открыто прийти с оружием, — это очевидно. Я за закрытые двери в школах», — подытожила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее Анна Митянина указала на серьезную проблему летнего отдыха несовершеннолетних — несанкционированные детские лагеря. Она объяснила, в чем может быть опасность проведения досуга на подобных «съездах», организованных в обход поднадзорных органов.