Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 05:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
04:39
Происшествия
Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине
04:28
Общество
Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News
04:21
Общество
Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве
04:15
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил странное поведение Бузовой на концерте в Волгограде
04:13
Политика
Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией
04:01
Политика
Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена
04:00
Общество
Более 200 турагентов в Дагестане работают нелегально
03:52
Политика
Медведев заявил, что современность лучше 90-х годов даже во время пандемии
03:49
Общество
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя лета
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
Все новости
01 июня 05:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
04:39
Происшествия
Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине
04:28
Общество
Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News
04:21
Общество
Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве
04:15
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил странное поведение Бузовой на концерте в Волгограде
04:13
Политика
Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией
04:01
Политика
Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена
04:00
Общество
Более 200 турагентов в Дагестане работают нелегально
03:52
Политика
Медведев заявил, что современность лучше 90-х годов даже во время пандемии
03:49
Общество
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя лета
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
Все новости

Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи

Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
пресс-служба администрации Фрунзенского района  / 

Тема охраны в общеобразовательных учреждениях России вновь стала одной из самых обсуждаемых тем после трагедии в казанской гимназии. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» высказалась об усилении охраны в российских школах.

Так, омбудсмен придерживается мнения, что уровень безопасности в школах должен быть однозначно усилен, а двери должны быть закрыты.

«Мне нравится, когда в школу не войти: металлические двери, системы видеонаблюдения. И где за охраной следит не бабушка в платочке и не дедушка, который не сможет отреагировать на вызовы, а все-таки серьезная солидная организация. Я за усиление мер безопасности», — отмечает Анна Митянина.

Анна Митянина высказалась об усилении охраны в российских школах
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Также уполномоченный по правам ребенка указывает на обратную сторону вопроса об охране школы — финансовую. По ее словам, Петербург, за период пандемии, насчитывает порядка 160 тысяч малоимущих семей.

«Тема охраны школы становится затруднительной, когда речь заходит о финансовой нагрузке на родителей. Что делать с малоимущими семьями? Освобождать от оплаты? Помогать другим способом? Вот это большой вопрос», — отмечает Митянина.

Не единожды в Госдуме РФ депутаты выступали с инициативой вменить в обязанности Росгвардии охрану школ. В свою очередь, омбудсмен восприняла эту идею без особого воодушевления.

«Росгвардия или другая силовая структура — не знаю. Лучше оценить полномочия, для чего создавались эти организации и как они могут быть интегрированы для таких задач. Но то, что школы не могут быть открытыми, и то, что в школу невозможно открыто прийти с оружием, — это очевидно. Я за закрытые двери в школах», — подытожила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее Анна Митянина указала на серьезную проблему летнего отдыха несовершеннолетних — несанкционированные детские лагеря. Она объяснила, в чем может быть опасность проведения досуга на подобных «съездах», организованных в обход поднадзорных органов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
школы митянина несовершеннолетние пресс-центр патриот
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 170715 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 87970 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 54694 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 41850 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Шоу-бизнес 29693 29 May 2021
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Рейтинг@Mail.ru