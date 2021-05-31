В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России

Москва, 31 мая. РФ готова отвечать на любые недружественные действия с помощью силовых и экономических мер, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Такие варианты предусматривает проект новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В этом документе подчеркивается стремление России к увеличению доверия и безопасности в международном направлении.

Однако вместе с этим отмечается принятие симметричных и ассиметричных ответных мер, чтобы пресекать и предотвращать недружественные поступки в отношении РФ, передает «Российская газета». Речь идет о внешних действиях, которые могут представать угрозой для суверенитета и территориальной целостности страны, отметил Патрушев.

Также в Стратегии нацбезопасности определены задачи, которые направлены на повышение конкурентоспособности и устойчивости экономики к различным внутренним и внешним дестабилизирующим факторам. Россия заинтересована в экономическом росте такими темпами, которые будут выше мировых.

Ранее сообщалось, что в Совбезе России заявили о надежной защите государства от внешних военных угроз. РФ устойчива к противостоянию давлению извне.