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Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
Все новости
31 мая 20:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:09
Общество
Выдавать разрешения на добычу лося и медведя начнут с 1 июня в Кировской области
20:09
Происшествия
Суд арестовал 17-летнего жителя Черняховска, избившего школьника
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
Все новости

Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»

Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 31 мая. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов прокомментировал праймериз политического объединения.

Предварительное голосование было направлено на определения круга кандидатов от партии на осенних выборах в Госдуму. Грызлов поздравил победителей праймериз, обратил внимание на мощный кадровый состав ЕР и ее резерв.

«Можно сказать, что в ходе праймериз написаны многие страницы нашей предвыборной программы. Стал более детальным, близким для жителей всех регионов наш курс по достижению национальных целей, которые поставил наш президент», — заявил Грызлов.

Ранее стало известно, кто одержал победу на предварительном голосовании ЕР в Ярославской области. Наибольшее количество голосов набрала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В Кировской области победителем стала журналистка Мария Бутина, передает «Национальная служба новостей».

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Все новости / Политика / Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
единая россия грызлов праймериз
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