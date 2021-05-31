Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»

Москва, 31 мая. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов прокомментировал праймериз политического объединения.

Предварительное голосование было направлено на определения круга кандидатов от партии на осенних выборах в Госдуму. Грызлов поздравил победителей праймериз, обратил внимание на мощный кадровый состав ЕР и ее резерв.

«Можно сказать, что в ходе праймериз написаны многие страницы нашей предвыборной программы. Стал более детальным, близким для жителей всех регионов наш курс по достижению национальных целей, которые поставил наш президент», — заявил Грызлов.

Ранее стало известно, кто одержал победу на предварительном голосовании ЕР в Ярославской области. Наибольшее количество голосов набрала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В Кировской области победителем стала журналистка Мария Бутина, передает «Национальная служба новостей».