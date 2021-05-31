Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией

Афины, 31 мая. Турецкие власти надеются, что авиационное сообщение с Россией возобновится, как только зафиксируют улучшение эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время визита в Афины. Решение о введении ограничений на перелеты было связано ухудшением эпидемиологической обстановки в Турции. Сейчас суточный прирост заражений коронавирусом в Турции снизился, и авиасообщение могут восстановить, выразил надежду Чавушоглу.

До этого сообщалось, что представители Российского союза туриндустрии ждут сведений об авиасообщении между Россией и Турцией. Организация направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность возобновления полетов.