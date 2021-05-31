Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области

Москва, 31 мая. Министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД по Саратовской области нового руководителя.

Должность занял генерал-майор полиции Николай Ситников. Встреча и знакомство состоялись в режиме видеоконференции, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Указом президента РФ Владимира Путина его назначили руководителем.

Николай Ситников на протяжении трех лет руководил полицией в регионе и в целом его профессиональная деятельность была связана с подразделениями оперативного блока, подчеркнул глава МВД. Генерал-майор накопил большой опыт как практический, так и управленческий.

Кроме того, новый руководитель ГУ МВД Саратовской области длительное время занимался вопросами укрепления международного сотрудничества. И на каждом участке ответственно подходил к исполнению своих обязанностей, отметил Колокольцев.