Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре

Москва, 31 мая. Россельхознадзор не прогнозирует нехватку кормовой продукции на фоне импортного запрета. Соответствующая информация приводится в сообщении ведомства.

В настоящее время многие мировые страны беспрепятственно поставляют продукцию в Россию. Ключевыми поставщиками кормов для животных выступают Франция, Италия, Грузия, Великобритания, Венгрия и Азербайджан, передает ТАСС.

«Около 1 тыс. 28 зарубежных предприятий по производству кормов и кормовых добавок аттестованы на экспорт в страну», — уточняется в сообщении.

Введенные ограничения Россельхознадзора в отношении транспортировки кормовой продукции связаны с систематическим выявлением незарегистрированных ГМ-компонентов. При этом ведомство неоднократно информировало ветеринарные службы стран-экспортеров о важности подобной регистрации.

Сотрудники Россельхознадзора ранее проверили 613 килограммов доставленных в Киров грейпфрутов. В результате в них обнаружилось наличие красной померанцевой щитовки.