ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года

Вена, 31 мая. Дефицит нефти на мировом рынке в 2021 году составит 1,4 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы ОПЕК.

Таким образом, организация повысила прогноз дефицита на 0,2 млн баррелей по сравнению с предыдущим. В апреле страны альянса ожидали, что по итогам 2021 года предложение будет превышать спрос на 1,2 млн баррелей в сутки.

Предполагается, что новый отчет станет базой для решения мониторингового комитета министров стран соглашения ОПЕК+, которые соберутся 1 июня. На основе этих рекомендаций в ОПЕК+ определят квоты по добыче нефти на период после июля 2021 года.

Тем временем котировки нефти растут в преддверии заседания ОПЕК+, однако ценам на сырье пока не удается преодолеть психологическую отметку в 70 долларов за баррель. Стоимость бочки нефтяной смеси марки Brent колеблется в диапазоне 69-70 долларов.