Депутат Госдумы Драпеко встала на сторону Успенской в скандале с мужем

Москва, 31 мая. Депутат Госдумы и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко встала на сторону шансонье Любови Успенской в скандале с разделом имущества с Александром Плаксиным.

Драпеко посоветовала именитой звезде не сдаваться и продолжить отстаивать свои права на состояние, которое она заработала лично, без помощи Плаксина, проживающего в США. В студии передачи Леры Кудрявцевой и Антона Привольнова «Звезды сошлись» артистка осудила супруга Успенской за корыстный и низкий поступок.

«Я на стороне Любы. Наверное, она очень хорошо зарабатывает, если смогла купить всю эту недвижимость. Но, согласно нашим законам, супруги имеют равные права на то, что было приобретено в браке. Конечно, это не мужской поступок», — презрительно заметила участница шоу.

Депутат с сожалением отметила, что Успенской стоило заключить с Плаксиным брачный договор, где четко сформулировать, что и кому достанется в случае развода. Однако такого документа у певицы нет, а значит, лучше всего подумать о хороших адвокатах, уверена Драпеко. Она посоветовала Успенской попробовать вернуть хотя бы часть имущества, которое отсудил у нее Плаксин.

Юрист, представляющая интересы звезды российского шансона, в рамках передачи заявила, что посоветовала Успенской составить завещание. Это позволит артистке обезопасить остаток имущества от алчного супруга, который пока еще на законных основаниях может претендовать в случае кончины Успенской и на него.