ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих

Нью-Йорк, 31 мая. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Колумбии расследовать гибель нескольких десятков протестующих. Сообщение появилось на сайте общественной организации.

La violencia se agudizó durante los últimos días en #Cali, dejando más de 14 muertes y cien heridos. @mbachelet y @MisionONUCol instan al diálogo pacífico.https://t.co/kDGenLG5di — Noticias ONU (@NoticiasONU) May 30, 2021

По данным ООН, только с 28 мая в Кали погибли 14 человек и около 100 получили ранения. В офис организации поступает информация о вооруженных людях, в том числе сотрудниках полиции и гражданских лицах, которые стреляли в сторону демонстрантов и журналистов, работавших на митингах.

«Эти факты вызывают большую тревогу, учитывая прогресс, достигнутый в разрешении волнений. Я призываю положить конец всем формам насилия, включая вандализм, и чтобы все стороны продолжали говорить, чтобы было гарантировано уважение к жизни и достоинству всех людей», — говорится в заявлении Бачелет.

Human Rights призывает расследовать

В начале мая международная правозащитная организация Human Rights International также призвала расследовать множественные нарушения и убийства, протестующих в Колумбии. В заявлении было написано, что с начала митингов, 28 апреля, было подтверждено семь смертей, и еще 28 расследуются. Также поступили сообщения об изнасилованиях, 31 человек пропали без вести и 45 правозащитников подверглись нападениям.

«Колумбийское государство не должно ограничивать митингующих, насколько это возможно. Использование вооруженных сил для борьбы с внутренними беспорядками не подходит для обеспечения защиты и контроля гражданского населения», — отметили правозащитники.

Human Rights pide investigar muertes durante paro nacional. Más detalles ???? https://t.co/jUp1xHj5DF pic.twitter.com/IecBMFh7VQ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 2, 2021

650 организаций

Порядка 650 организаций, занимающихся проблемами гражданского общества, также подписали документ, призывающий расследовать гибель и репрессивные действия против протестующих в Колумбии. В заявлении правозащитники осуждают действия сотрудников правоохранительных органов и призывают правительство станы положить конец их жестокому поведению, которое привело к гибели более 40 человек.

Sociedad civil global pide investigar represión en Colombia https://t.co/ObuIaG9mKI — FIDH (@fidh_es) May 10, 2021

Позиция США

Несмотря на большое количество критики работы правоохранительных органов со стороны общественных организаций, США поддерживают действия президента Колумбии Ивана Дуке. И также призвали расследовать все проявления насилия во время протестов.

Главный советник президента США Джо Байдена по Латинской Америке Хуан Гонсалес, комментируя протесты, сказал, что «колумбийцы должны сами решать», и напомнил, что соблюдение прав человека «имеет центральное значение» для Соединенных Штатов.

«Идея заключается в том, что мы постоянно поддерживаем колумбийский народ. Наш интерес заключается в том, чтобы Колумбия процветала, чтобы страна была безопасной и оставалась хорошим примером для остальной части региона», — отметил Гонсалес.

EE UU expresó este martes 4-M su "profunda tristeza" ante los al menos 19 fallecidos en las protestas de estos días en Colombia por la retirada reforma tributaria y mostró su "apoyo" a la Administración del presidente Iván Duque, para solucionar la situación por el "diálogo". pic.twitter.com/QLctiCiPcF — Diario Panorama (@diariopanorama) May 5, 2021

Непрекращающийся протест

Митинги в Колумбии начались 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике государства после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев. После столкновений с полицией закон был отменен, но протесты не утихли.

Теперь люди требуют привлечения к суду и наказания сотрудников правоохранительных органов — и в особенности полицейского спецназа ESMAD, которые «отличились» особой жесткостью в отношении митингующих.

Во время протестов происходили жесткие столкновения с полицией в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. В результате случившегося 44 человека погибло и 168 пропали без вести.