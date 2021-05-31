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31 мая 20:07
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новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
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ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих

Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
PrScr Twitter  /  @FRANCE24

Нью-Йорк, 31 мая. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Колумбии расследовать гибель нескольких десятков протестующих. Сообщение появилось на сайте общественной организации.

По данным ООН, только с 28 мая в Кали погибли 14 человек и около 100 получили ранения. В офис организации поступает информация о вооруженных людях, в том числе сотрудниках полиции и гражданских лицах, которые стреляли в сторону демонстрантов и журналистов, работавших на митингах.

«Эти факты вызывают большую тревогу, учитывая прогресс, достигнутый в разрешении волнений. Я призываю положить конец всем формам насилия, включая вандализм, и чтобы все стороны продолжали говорить, чтобы было гарантировано уважение к жизни и достоинству всех людей», — говорится в заявлении Бачелет.

Human Rights призывает расследовать

В начале мая международная правозащитная организация Human Rights International также призвала расследовать множественные нарушения и убийства, протестующих в Колумбии. В заявлении было написано, что с начала митингов, 28 апреля, было подтверждено семь смертей, и еще 28 расследуются. Также поступили сообщения об изнасилованиях, 31 человек пропали без вести и 45 правозащитников подверглись нападениям.

«Колумбийское государство не должно ограничивать митингующих, насколько это возможно. Использование вооруженных сил для борьбы с внутренними беспорядками не подходит для обеспечения защиты и контроля гражданского населения», — отметили правозащитники.

650 организаций

Порядка 650 организаций, занимающихся проблемами гражданского общества, также подписали документ, призывающий расследовать гибель и репрессивные действия против протестующих в Колумбии. В заявлении правозащитники осуждают действия сотрудников правоохранительных органов и призывают правительство станы положить конец их жестокому поведению, которое привело к гибели более 40 человек.

Позиция США

Несмотря на большое количество критики работы правоохранительных органов со стороны общественных организаций, США поддерживают действия президента Колумбии Ивана Дуке. И также призвали расследовать все проявления насилия во время протестов.

Главный советник президента США Джо Байдена по Латинской Америке Хуан Гонсалес, комментируя протесты, сказал, что «колумбийцы должны сами решать», и напомнил, что соблюдение прав человека «имеет центральное значение» для Соединенных Штатов.

«Идея заключается в том, что мы постоянно поддерживаем колумбийский народ. Наш интерес заключается в том, чтобы Колумбия процветала, чтобы страна была безопасной и оставалась хорошим примером для остальной части региона», — отметил Гонсалес.

Непрекращающийся протест

Митинги в Колумбии начались 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике государства после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев. После столкновений с полицией закон был отменен, но протесты не утихли.

Теперь люди требуют привлечения к суду и наказания сотрудников правоохранительных органов — и в особенности полицейского спецназа ESMAD, которые «отличились» особой жесткостью в отношении митингующих.

Во время протестов происходили жесткие столкновения с полицией в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. В результате случившегося 44 человека погибло и 168 пропали без вести.

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сша протесты колумбия
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