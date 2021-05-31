Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани

Казань, 31 мая. Женщина за рулем автомобиля совершила наезд на двух пешеходов на пересечении улиц Бондаренко и Волгоградской. Автоледи находилась за рулем отечественного авто «Лада-Калина».

Травмы в результате ДТП получили мужчина и женщина. Согласно предварительным данным, одного из пострадавших экстренно госпитализировали.

Второй пострадавшей госпитализация не потребовалась. Медики осмотрели женщину на месте происшествия.

Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алтайском крае. Как сообщалось ранее, видео с места событий появилось в распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН).