Трем пьяным россиянам отказали в авиаперелете до Новосибирска

Новосибирск, 31 мая. Трех пассажиров в состоянии алкогольного опьянения сняли с рейса Петропавловск-Камчатский — Новосибирск.

Мужчины несвязно говорили и шатались из стороны в сторону. Экипаж самолета вызвал сотрудников полиции, которые вывели дебоширов из самолета. Всех троих отправили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение. В отношении мужчин составлен протокол об административном нарушении.

Пьяные подростки устроили погром в подмосковной электричке, сообщал ФАН. Шокированные очевидцы заявили об этом в полицию.