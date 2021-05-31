Тарасенко, Орлов и Григоренко проведут первый матч на ЧМ-2021

Рига, 31 мая. Три игрока, выступающие в клубах НХЛ, попали в стартовый состав сборной России на матч чемпионата мира против Швеции.

Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав на шестой матч ЧМ-2021. В него вошли нападающие Михаил Григоренко и Владимир Тарасенко, а также защитник Дмитрий Орлов, которые присоединились к команде по ходу турнира. Место в воротах сборной России в матче против Швеции займет Александр Самонов.

Игра соперников по группе A начнется в 20:15 по московскому времени. После пяти матчей в активе сборной России 12 очков. На счету шведской команды девять баллов.

Ранее сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. В шестом матче на турнире подопечные Михаила Захарова со счетом 0:6 уступили Швейцарии.