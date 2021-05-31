В Совфеде рассказали, как решаются проблемы с водоснабжением в Крыму

Симферополь, 31 мая. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму.

Васильев провел круглый стол, в ходе которого обсуждалась реализация комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения республики в целом и Севастополя в частности. По его словам, Правительство РФ разработало план, направленный на решение этой проблемы.

В рамках проекта Крым и Севастополь планируется обеспечить дополнительной подачей воды в объеме не менее чем 310 тыс. кубометров в сутки. Такого количества воды должно быть достаточно не только для надежного водоснабжения населения, но и для комплексного экономического развития республики. На осуществление плана в период до 2024 года будет выделено 48 млрд рублей.

Васильев отметил успехи в этом деле, которых удалось добиться за прошедшие полгода. Так, за счет средств резервного фонда Правительства РФ получилось справиться с острым дефицитом воды, который наблюдался на полуострове из-за неблагоприятных погодных условий. Однако сейчас вызывает беспокойство приближающийся сезон отпусков.

«Безусловно, с ростом туристического потока существенно возрастет потребление воды. Приезжающие в Крым отдыхающие не должны почувствовать сложностей с водоснабжением», — заявил Васильев.

Кроме того, водоснабжение необходимо садам, виноградникам, овощному хозяйству, а также зерновым культурам. Васильев предложил использовать для их полива не чистую питьевую воду, а очищенные сточные воды.

Политический обозреватель из Италии ранее оценил роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму. Так, в Евросоюзе стали все чаще объявлять о желании сотрудничать с Россией в решении проблемы с водой на полуострове.