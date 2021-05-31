Украинцев призвали готовиться к подорожанию хлеба

В ближайшее время цены на хлеб и хлебобулочные изделия на Украине могут значительно вырасти. Об этом сообщается в докладе Государственной службы статистики страны. Согласно официальной информации, только за последний месяц классический нарезной батон в магазинах и торговых центрах подорожал на 10%, а за некоторые «элитные аналоги» выпечки покупателю приходится переплачивать до 20% апрельской стоимости. Независимые эксперты говорят о вероятном коллапсе некогда прибыльной отрасли украинского агропромышленного комплекса. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Руководство одного из крупных киевских супермаркетов было вынуждено отказаться от сотрудничества с региональным хлебозаводом, на протяжении последних пяти лет поставлявшим в торговую сеть свежие караваи, бублики, баранки и даже торты. Как отмечено в юридических документах, договор расторгнут по причине «разногласий сторон в определении ценовой политики». Проще говоря, производители затребовали от получателей дополнительные средства на поставляемую продукцию.

«Мы не можем закупать такой товар по предложенным ценам, поскольку наш потребитель, в свою очередь, не станет приобретать его у нас втридорога», — патетически заявил менеджер торговой точки Владислав Курихин.

Он добавил, что в ближайшее время его структура обратится с предложением сотрудничества к нескольким столичным частным пекарням.

На вопрос, будет ли такое сотрудничество эффективным и продолжительным, Курихин не ответил. Дело в том, что сегодня рост цен на хлеб наблюдается практически по всей Украине: в отдельных районах производители требуют доплаты даже за так называемые «социальные сорта хлеба» (черный ржаной).

«Такое положение вещей обусловлено высокими ценами на топливо, резким ростом стоимости газа и электроэнергии, — сказал Федеральному агентству новостей эксперт аграрного рынка Юрий Лесник. — Совершенно очевидно, что в будущем и для продавцов, и для рядовых покупателей простая буханка хлеба станет золотой».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Более осторожно высказался руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

«Хлеб, безусловно, возрастет в цене, но этот рост пока будет незначительным, — заявил он журналистам в Киеве. — Например, в июне, июле и августе его стоимость прибавит 2-3%».

Относительно долгосрочной перспективы Дорошенко распространяться не стал. Впрочем, его коллега, член украинского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, заявил следующее: «Тенденция такого роста не прекращается». Дескать, трудно говорить о каких-либо «граничных параметрах».

«Иными словами, власти готовят среднестатистического украинца к очередному подорожанию, — резюмировала в беседе с корреспондентом ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Украина, которая ранее позиционировала себя житницей Советского Союза и потенциальной «кормилицей» ЕС, сегодня активно закупает зерно не только в соседних странах — Польше и Словакии, но и во Франции, и даже в Канаде. Но если до конца года официальный Киев не найдет дополнительных западных кредитов, и эти закупки будут сведены к нулю».

По словам эксперта, в данный момент Украина уже не может считаться даже «аграрной страной».

«Подорожали мясо, молоко, гречка и подсолнечное масло. На очереди новый скачок цен на сахар», — резюмировала она.

Как бы там ни было, а глава Союза украинского крестьянства Иван Томич предрек Украине в нынешнем году «хороший урожай озимой пшеницы».

«Необходимо надеяться на лучшее», — многозначительно подчеркнул аграрий.

Дальше — больше.

По некоторым данным, украинское правительство приступило к разработке новой программы поддержки сельскохозяйственных предприятий. Когда именно она будет реализована и какие предприятия смогут рассчитывать на поддержку, не сообщается.

«Мы проводим активную работу в этой сфере», — констатировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Тем временем на форумах в украинском сегменте интернета пользователям все чаще рекомендуют «сушить сухари».