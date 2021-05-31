В Сети высмеяли ошибку солдат США на учениях в Болгарии

София, 31 мая. Общественность обратила внимание на абсурдный просчет бойцов ВС США, который Пентагон предпочел бы забыть.

Инцидент произошел в Болгарии. Во время учений НАТО семеро американских солдат пошли на штурм небольшой деревенской мастерской неподалеку от Пловдива. Ворвавшись внутрь, американцы обнаружили там гражданских. При этом солдаты не придумали ничего лучше, кроме как угрожать напуганным рабочим оружием.

Осознав ошибку, бойцы спешно ретировались. Хотя произошедшее и попало на камеры, ни полиция, ни правительство Болгарии на произошедшее реагировать не стали. Зато скандал активно обсуждают в интернете, пишет «ПолитПазл» Пользователи социальных сетей высмеяли позор солдат США и попытались понять, как вообще «профессиональные» американские военные могли совершить такую ошибку.

Кто-то считаете, что у американцев сломался навигатор. При этом картами пользоваться их никто не научил. Другие иронично предполагают, что солдаты пришли на запах еды, что была у рабочих. Комментаторы также не исключают, что «операция» вообще не была случайностью, и теперь мастерскую обвинят в производстве химоружия и связях с КНДР.

Первый этап маневров начался в Эстонии. В рамках учений более 700 американских десантников высадились на эстонском военном аэродроме в районе города Нурмси. Позднее стало известно, что десять американских военнослужащих попали в больницу с различными травмами после неудачных прыжков с парашютом.