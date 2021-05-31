В Сети высмеяли ошибку солдат США на учениях в Болгарии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 20:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:09
Общество
Выдавать разрешения на добычу лося и медведя начнут с 1 июня в Кировской области
20:09
Происшествия
Суд арестовал 17-летнего жителя Черняховска, избившего школьника
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
Все новости
31 мая 20:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:09
Общество
Выдавать разрешения на добычу лося и медведя начнут с 1 июня в Кировской области
20:09
Происшествия
Суд арестовал 17-летнего жителя Черняховска, избившего школьника
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
Все новости

В Сети высмеяли ошибку солдат США на учениях в Болгарии

Армия
В Сети высмеяли ошибку солдат США на учениях в Болгарии
facebook.com  /  4th Canadian Division - 4e Division du Canada

София, 31 мая. Общественность обратила внимание на абсурдный просчет бойцов ВС США, который Пентагон предпочел бы забыть.

Инцидент произошел в Болгарии. Во время учений НАТО семеро американских солдат пошли на штурм небольшой деревенской мастерской неподалеку от Пловдива. Ворвавшись внутрь, американцы обнаружили там гражданских. При этом солдаты не придумали ничего лучше, кроме как угрожать напуганным рабочим оружием.

Осознав ошибку, бойцы спешно ретировались. Хотя произошедшее и попало на камеры, ни полиция, ни правительство Болгарии на произошедшее реагировать не стали. Зато скандал активно обсуждают в интернете, пишет «ПолитПазл» Пользователи социальных сетей высмеяли позор солдат США и попытались понять, как вообще «профессиональные» американские военные могли совершить такую ошибку.

Кто-то считаете, что у американцев сломался навигатор. При этом картами пользоваться их никто не научил. Другие иронично предполагают, что солдаты пришли на запах еды, что была у рабочих. Комментаторы также не исключают, что «операция» вообще не была случайностью, и теперь мастерскую обвинят в производстве химоружия и связях с КНДР.

Первый этап маневров начался в Эстонии. В рамках учений более 700 американских десантников высадились на эстонском военном аэродроме в районе города Нурмси. Позднее стало известно, что десять американских военнослужащих попали в больницу с различными травмами после неудачных прыжков с парашютом.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Сети высмеяли ошибку солдат США на учениях в Болгарии
сша нато болгария
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 167855 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 87367 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 54331 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Экономика 41101 28 May 2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 40202 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Рейтинг@Mail.ru